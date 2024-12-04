Притула чесно відповів, чи піде працювати на ТБ та як ставиться до гумористичних шоу під час війни

Ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер та засновник однойменного фонду Сергій Притула пояснив, чи готовий повернутися до минулої кар'єри телеведучого гумористичних шоу.

Як зізнається Притула в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці", віднедавна його зовсім не вабить амплуа зіркового ведучого. Ба більше, волонтер говорить, що йому також некомфортно перебувати на світських подіях під час війни. Тож він зрідка з'являється на таких публічних заходах.

"Повертатися в телевізор, чи ведучим розважального сегменту, чи учасником - зараз я не відчуваю бажання чи потреби. На мене, часом, ображаються деякі, які кличуть мене на YouTube, а я не йду. Немає відчуття комфорту. Я навіть востаннє прийшов на презентацію фільму "БожеВільні" до режисера, з яким дуже тісно спілкувалися. Потім ще Ірма Вітовська запросила. І я зайшов, а там сотні людей, камери, журналісти, софіти – атмосфера тотальної безтурботності. А я тотально відвик. І я занурився у свою мушлю, забився у куточок і сів балакати з колегами по цеху. Не те, щоб я вважав, що немає права на схожий формат заходів, але себе в цій системі координат я вже не бачу", - пояснив колишній ведучий.

Сергій Притула / Фото: instagram.com/siriy_ua

Тим не менш, Сергій зізнається, що час від часу все ж зустрічається з колегами, з якими раніше працював на ТБ. Зокрема, до таких належить і Леся Нікітюк.

"Я не помічаю розважального контенту. З Лесею Миколаївною ми звичайно спілкуємося, вряди-годи бачимося. Але це не є підставою, щоб я залипав на контент "Нового каналу". Мене не торкає", - додав Притула.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Притула розповів про навчання 16-річного сина та його плани вступати в університет.

▶️ Переглянути новину на YouTube-каналі ТСН: СЕРГІЙ ПРИТУЛА ВІДВЕРТО про борг Зеленському та як заробляє під час війни - ЦЬОГО НІХТО НЕ ЗНАВ!

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