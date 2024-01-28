Притула довів до сліз Лесю Нікітюк, неочікувано з'явившись на зніманнях її шоу

Ексведучий, а нині волонтер Сергій Притула, зробив неочікуваний сюрпрзи своїй ексспівведучій Лесі Нікітюк.

Наразі Нікітюк працює над новим проєктом одного з українських каналів. Під час знімань шоу, на майданчику раптово з'явився Сергій Притула. При чому зробив він це, коли Леся не очікувала.

В цей момент ведуча стояла за стійкою і з кимось розмовляла і тут до неї підійшов Притула. Шокована Леся не змогла стримати емоцій і, врешті, навіть заплакала.

Старі знайомі міцно обійнялися, а Притула як справжній джентльмен вручив Нікітюк букет з тюльпанів. Трохи опанувавши себе, Леся пожартувала щодо квітів: "Чого так мало?". На що Притула відповів: "200 гривень! То знаєш, губу теж трохи не розкатуй".

Леся Нікітюк розчулила зустріччю з Сергієм Притулою вперше за довгий час

Своєю чергою, шанувальники Нікітюк та Притули зізналися, що плакали разом з нею, коли побачили відео зустрічі колишніх колег:

Боже, я аж просльозилася!

Як же дістала ця війна... Ці двоє навіюють спогади про мирне життя

Боже, яка зустріч!

Зазначимо, що до початку повномасштабної війни Леся Нікітюк та Сергій Притула вдвох протягом тривалого часу вели розважальний проєкт. Та з початком російського вторгнення Притула вирішив піти у волонтери, заснував фонд, який допомагає українським захисникам. Тоді ж Притула пішов з телебачення.

Нагадаємо, не так давно Леся Нікітюк розчулила, як вперше за довгий час побачилася з батьками. Нікітюк приїхала до рідного Хмельницкого, де батьки її зустріли з настоянкою.

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