Притула довів до сліз Лесю Нікітюк, неочікувано з'явившись на зніманнях її шоу

Ексколега ведучої зробив їй сюрприз.
Ексведучий, а нині волонтер Сергій Притула, зробив неочікуваний сюрпрзи своїй ексспівведучій Лесі Нікітюк.
Наразі Нікітюк працює над новим проєктом одного з українських каналів. Під час знімань шоу, на майданчику раптово з'явився Сергій Притула. При чому зробив він це, коли Леся не очікувала.
В цей момент ведуча стояла за стійкою і з кимось розмовляла і тут до неї підійшов Притула. Шокована Леся не змогла стримати емоцій і, врешті, навіть заплакала.
Старі знайомі міцно обійнялися, а Притула як справжній джентльмен вручив Нікітюк букет з тюльпанів. Трохи опанувавши себе, Леся пожартувала щодо квітів: "Чого так мало?". На що Притула відповів: "200 гривень! То знаєш, губу теж трохи не розкатуй".
Своєю чергою, шанувальники Нікітюк та Притули зізналися, що плакали разом з нею, коли побачили відео зустрічі колишніх колег:
- Боже, я аж просльозилася!
- Як же дістала ця війна... Ці двоє навіюють спогади про мирне життя
- Боже, яка зустріч!
Зазначимо, що до початку повномасштабної війни Леся Нікітюк та Сергій Притула вдвох протягом тривалого часу вели розважальний проєкт. Та з початком російського вторгнення Притула вирішив піти у волонтери, заснував фонд, який допомагає українським захисникам. Тоді ж Притула пішов з телебачення.
Нагадаємо, не так давно Леся Нікітюк розчулила, як вперше за довгий час побачилася з батьками. Нікітюк приїхала до рідного Хмельницкого, де батьки її зустріли з настоянкою.
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