Притула купує підручник з історії, Дантес продає Tesla: реакція зірок на скандальні заяви Ілона Маска

Зірки з сарказмом відреагували на скандальні заяви Ілона Маска щодо війни в Україні та порадили, що йому варто зробити.

Американський винахідник Ілон Маск збентежив суспільство скандальною заявою щодо мирних переговорів між Україною та Росією.

Зокрема, засновник компанії SpaceX і Tesla запропонував провести "повторне голосування" на незаконно захоплених Росією українських територіях. Окрім цього, Макс заявив, що Крим нібито від 1783 року перебував у складі РФ, а Україна ж, своєю чергою, має відновити водопостачання на анексований півострів. Також Маск заявив, що Росія проводить часткову мобілізацію, тому "перемога України в тотальній війні малоймовірна".

Скандальні заяви винахідника не змусили довго чекати на реакцію від суспільства. Так, слова Маска засудили. Українські зірки теж не оминули скандальні заяви Маска та прокоментували їх.

Сергій Притула

Ведучий потролив американського мільярдера. Волонтер припустив, що Маск, ймовірно, не дуже добре знається на історії. Тож Притула відкрив збір коштів на підручники для винахідника, аби той удосконалив свої знання. Українці тим часом за хвилину переказали волонтеру понад мільйон гривень.

We, the Ukrainians, know the history and value our future. We want to make a gift for @elonmusk. So together with with @igorlachenkov we’ve opened a fundraiser for a history textbook.



In 30 minutes raised 1 mil UAH (25 000$). — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) October 3, 2022

Маша Єфросиніна

Телеведуча красномовно продемонструвала, як нині втілюється в життя мрія Ілона Маска. За словами Єфросиніної, нині весь світ відправляє винахідника "нах*й до космосу".

Маша Єфросиніна про Ілона Маска / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Володимир Дантес

Після скандальних дописів Ілона Маска у Twitter співак написав свій. Він зазначив, що продає свій електрокар Tesla.

Після останніх твітів Ілона Маска.



Продам свою теслу! Писати в дірект! — Gudkov Volodymyr (@DantesVo) October 3, 2022

Анатолій Анатоліч

Ведучий обурився словами Ілона Маска. Тому він запропонував винахіднику інший варіант подій. Замість того, аби вказувати Україні, що робити, Анатоліч запропонував Маску віддати заводи Tesla корінним індіанцям.

Ектор Хіменес-Браво

Кухар без зайвих слів показав Ілону Маску середнього пальця. Також він зазначив, що радий, що свого часу купив електрокар від іншого автовиробника.

Євген Клопотенко

За словами кухаря, Ілон Маск дуже швидко перевзувся. Євген пожартував, що Tesla перетворилася на щі.

Коли Тесла перетворилася на щі — Ievgen Klopotenko (@klopotenko_chef) October 3, 2022

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