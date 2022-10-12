Притула надіслав Ілону Маску підручник з історії України

Телеведучий та волонтер показав, який саме підручник придбав для американського винахідника.

Шоумен Сергій Притула, як і обіцяв, придбав та надіслав Ілону Маску підручник з історії України.

Волонтер придбав для винахідника книгу історика та автора Романа Піняжка, яка перекладена англійською мовою.

"Книга з історії України Романа Піняжка вже в дорозі до Ілона Маска. Сподіваюся, це допоможе вам зрозуміти, чому здатися російській імперії зла не є варіантом для українців!" – написав у своєму Twitter шоумен.

The book on Ukrainian history by Roman Pinyazhko is on its way to you @elonmusk. Hope it helps you understand why surrendering to the russian evil empire is not an option for Ukrainians!



The rest of the raised $63 100 we will spend on Motorola R7 radios for our Armed Forces. pic.twitter.com/zaaHTnHKq1 — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) October 12, 2022

Загалом, решту зібраних коштів, що залишилися зі збору на підручник для Ілона Маска, а це понад 63 тис. доларів, Притула витратить на ЗСУ. Так, волонтер придбає для українських захисників рації Motorola R7.

Нагадаємо, на початку жовтня американський винахідник Ілон Маск обурив суспільство скандальними заявами щодо України. Маск запропонував "повторне голосування" на незаконно захоплених Росією українських територіях, а також він заявив, що Крим має належати РФ. Після цього Сергій Притула запропонував українцям купити підручник з історії для винахідника.

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