Притула назвав "причини", через які Єфросиніну в РФ засудили до 7 років колонії: "Терористка #1 за версією Колі Баскова"

Волонтер насмішив реакцією на "вирок" його ексколезі у Росії.

Громадський діяч та волонтер Сергій Притула не оминув увагою рішення Басманного суду Москви "заочно" засудити його ексколегу Машу Єфросиніну до семи років колонії.

На своїй сторінці в Instagram Притула приділив цій темі окремий пост, у якому висміяв абсурд ситуації та назвав справжні "причини", через що Єфросиніну засудили до 7 років колонії. Зокрема, волонтер зазначив, що Маша, та сама "терористка", яка "штрикала в очі героїв новоросії статуеткою Леніна". Також Притула зазначив, що "терористкою номер один" Єфросиніна стала за версією артиста-путініста Миколи Баскова:

"Організаторка катівень для православних младєнців і скрєпних бабушек! Штрикала в очі героїв новоросії статуеткою лєніна. Систематично підривала дупи росіян! Терористка #1 за версією Колі Баскова! Маша "угроза национальной безопасности раиси" Єфросініна!" – написав Притула.

На це Маша вже відреагувала та написали у відповідь: "Батя, я старалась!".

Сергій Притула про "вирок" Єфросиніної у РФ / Фото: instagram.com/siriy_ua

Також знайшли, що сказати про "вирок" Єфросиніної у Росії й її українські шанувальники. Одні привітали зірку з такими "змінами", інші наголосили, що, виходить, ведуча все робить правильно:

Якщо тебе заочно саджають за ґрати в російській "педерації", значить ти все робиш правильно

Той момент, коли у Маші член більший, ніж у "сосіян"

Навіщо дивитись мемчики, якщо поряд країна суцільних клоунів

Сергій Притула та Маша Єфросиніна

Нагадаємо, сама Маша Єфросиніна днями прокоментувала такий "вирок" від Басманного суду Москви, а також розповіла, як це "засудження" тепер впливатиме на її життя.

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