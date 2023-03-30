Притула поглузував з Ані Лорак за "допомогу ЗСУ": "Працюй добре, нам потрібні російські гроші"

Співачці-зрадниці Ані Лорак у Росії зараз несолодко живеться. Концерти виконавиці у російських містах масово скасовують.

А все тому, що у росіян істерика, бо нібито зрадниця фінансово допомагає українським військовим. Артистку перевіряють в Генпрокуратурі та хочуть визнати "іноагенткою".

Тим часом українці лише з гумором відреагували на цю новину. Зокрема, популярний блогер Антон Ходза у Facebook подякував Лорак за допомогу ЗСУ і з іронією написав, що про це ФСБ не дізнається.

"Хотів би подякувати співачці Ані Лорак за допомогу ЗСУ. Вже три пікапа на її пожертвування закупили. П'ять тепловізорів і десять дронів, з яких можна скидати гранати та ВОГи. Наразі домовилися про купівлю дронів-камікадзе. Чекаємо від Ані грошового переказу криптовалютою. Добрі справи люблять тишу, але вона вже стільки зробила для перемоги, що мовчати далі немає сенсу. Сподіваюся, про це не дізнаються в ФСБ, не хотілося б, щоб у нашої соловушки через це проблеми почалися. Нехай і далі виступає у Росії, а гроші нам переказує", - написав з гумором блогер.

Українці посміялися, а росіяни повірили / Фото: із соцмереж

Також волонтер Сергій Притула поглузував зі співачки. У коментарях під дописом Антона знаменитість написав, що Лорак лише піариться, а от інша зрадниця Повалій тишком-нишком купує для ЗСУ дрони.

"Поки ви з Кароліною тільки обіцяєте придбати дрончики-камікадзе, Тая Повалій тихенько сплатила морський дрон, яким нещодавно йо*нули по севастопольській бухті! І знаєте що? Не бігала всюди, не хвалилася. Хороші справи роблять мовчки! А Лорак лише піариться!" – поглузував з артистки шоумен.

Зрадниці Повалій піар не потрібне / Фото: із соцмереж

Притула пішов далі. Волонтер в Instagram зрадниці під дописом, де вона виправдовується, що не допомагала фінансово Україні, подякував Лорак. Притула написав, що на кошти співачки вдалося придбати тепловізори, дрони і пікапи.

"Кароліно, дякуємо за тепловізори, дрони і пікапи для ЗСУ!!! Чекаємо проплати fpv-дронів для AZOVу і KRAKENа! Працюй добре, наша пташечко! Війна надовго, нам дуже потрібні російські гроші! Тому працюємо по старій схемі: збираєш аншлаги в московії, відправляєш гроші на ЗСУ!" - написав Притула.

Схоже, Ані Лорак скоро буде поспіхом тікати з РФ / Фото: із соцмереж

До речі, поки українці жартують у Мережі, у росіян істерика. Багато хто у коментарях під дописами вірить жартам та обурюється, що Лорак допомагає ЗСУ.

Нагадаємо, Ані Лорак зрадила Україну. Коли почалася повномасштабна війна, вона залишилася в Росії та жодного слова не сказала про російське вторгнення. Артистка продовжила далі розважати росіян та говорити про "братські народи". У результаті зрадниця потрапила під санкції від РНБО.

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