Притула потролив Ілона Маска та відкрив збір коштів на підручники з історії для винахідника

Відомий український шоумен і волонтер Сергій Притула з сарказмом відреагував на скандальні заяви Ілона Маска.

Ведучий Сергій Притула потролив американського мільярдера і винахідника Ілона Маска, який збентежив суспільство скандальною заявою щодо мирних переговорів між Україною та Росією.

У своєму Twitter волонтер припустив, що Маск, ймовірно, не дуже добре знається на історії.

"Ілоне, здається, ви пропустили багато уроків історії, зосередившись на космосі та електромобілях. Ваші пропозиції схожі на путінські", - зазначив Притула.

Тож волонтер вирішив допомогти Маску стати більш обізнаним та запропонував українцям купити підручник з історії для винахідника. Задля цього Притула відкрив благодійний збір коштів. Усі гроші, що залишаться, ведучий витратить на Збройні сили України.

We, the Ukrainians, know the history and value our future. We want to make a gift for @elonmusk. So together with with @igorlachenkov we’ve opened a fundraiser for a history textbook.



In 30 minutes raised 1 mil UAH (25 000$). — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) October 3, 2022

"Ми, українці, знаємо історію і цінуємо своє майбутнє. Ми хочемо зробити подарунок для Ілона Маска – підручник з історії. Ми купимо йому підручник. Усі гроші, які залишаться, підуть на тих, хто зараз творить історію вільного світу – Збройні сили України", - зазначив Притула.

До речі, як зазначив волонтер, за хвилину українці переказали благодійному фонду понад мільйон гривень.

Нагадаємо, Ілон Маск збентежив суспільство скандальною заявою щодо мирних переговорів між Україною та Росією. Він запропонував провести "повторне голосування" на незаконно захоплених Росією українських територіях. Також Маск заявив, що Росія проводить часткову мобілізацію, тому "перемога України в тотальній війні малоймовірна".

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