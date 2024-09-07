Притула різко розкритикував блогера Волошина, який втік з України: "Маніпуляція на маніпуляції"

Ексведучий, а нині громадський діяч і засновник однойменного фонду Сергій Притула прокоментував втечу блогера Олександра Волошина з України.

Нині Волошин перебуває у Польщі. І незадовго після заяви про виїзд він записав ролик, у якому розкритикував владу та державу через нібито погрози в його бік. На такі скандальні висловлювання відреагував і Притула. Волонтер засудив поведінку блогера й зізнався, що не розуміє людей-втікачів, які вже за кордоном починають негативно відгукуватися про рідну країну. І додав, що у відео Волошина дуже багато викривленої маніпулятивної інформації.

"Мене дратують ті, хто вискочив з України в той чи інший спосіб і, сидячи за кордоном, записує ролики, в яких критикує ТЦК, сили оборони, мобілізуємося не так, воюємо не так, при владі не ті… Волошин записав відео, яке називається "Хто ворог" чи "Хто зрадник"... І це, насправді, жахливе відео. Я зміг його подивитися хвилин 10. Там маніпуляція на маніпуляції. Потім я дивлюся – два мільйони переглядів. Думаю, сподіваюся, ви дивилися це не тому, що ви поділяєте цю думку. Світло гарно виставлене, монтаж, музика…", - сказав Сергій Притула у подкасті "Гуртом та вщент".

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Натомість Сергій назвав таку частку зірок Мережі "недоблогерами" і зазначив, що під час війни вони мають спрямовувати свої сили на допомогу Україні, а не сіяти розбрат у країні, з якої виїхали.

"Я просто не розумію цієї логіки. Ну ти вже вискочив, ти сидиш у якійсь безпечній європейській країні, користуючись якимись пільгами і соціальними виплатами, які тобі дають платники податків тої країни. І ти, вже сидячи за кордоном, щось цвірінькаєш і гавкаєш на державу, яка кожного дня потерпає від обстрілів і гинуть люди? Може, би того дзьоба треба стулити й донатити на ЗСУ, приносячи користь?", - обурився громадський діяч.

Нагадаємо, наприкінці серпня цього року блогер Олександр Волошин заявив, що втік за кордон і не повертатиметься в Україну. За його словами, до такого рішення він вдався після низки погроз в його бік від невідомих. До слова, нещодавно зірка Мережі зізнався, чим тепер буде займатися й де оселиться.

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