Притула розповів, як дружина налякала його в день народження: "Я взяв пістолет"

Притула розповів, як дружина налякала його в день народження: "Я взяв пістолет"

Відомий український шоумен і волонтер Сергій Притула, який днями зібрав кошти на 4 "Байрактари" для ЗСУ, розповів про неочікуваний подарунок від дружини на день народження.

Кохана ведучого влаштувала сюрприз, який насправді трішки злякав Притулу.

А все тому, що він був вдома сам і ні на кого не чекав. Після того, як волонтер оголосив про збір на "Байрактари", Притула пішов прийняти холодний душ.

Сергій Притула з дружиною / Фото: instagram.com/kateryna_pry

Аж раптом чує, що хтось відмикає двері до його будинку. Ведучий був сам та ні на кого не чекав, тож це його налякало. Сергій навіть взяв до рук зброю, аби в разі чого себе захистити.

Утім, пістолет Притулі не знадобився, адже до нього приїхала його дружина, аби привітати зі святом. Як розповів Сергій, це стало приємним сюрпризом.

Сергій Притула з дружиною / Фото: instagram.com/kateryna_pry

"Найбільший сюрприз насправді зробила дружина. На день народження я зранку вдома запустив кампанію. І от воно понеслося. І я сидів під холодним душем, тому що в мене голова трішечки вибухала. І тут чую у мене у дверях хтось шкрябається. А я ні на кого не чекаю. Я взагалі сиджу себе зранку заспокоюю. У мене день народження, а я сам в тій хаті своїй великій, де має бути багато дитячого сміху, а того всього немає. Я не знаю, хто там до мене до хати… Я взяв пістолет, відчиняються двері, заходить жінка. Але дуже розчулила", - поділився Притула в ефірі "Сніданку з 1+1".

До слова, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сергій відвіз дружину з дітьми на захід України, адже там безпечніше, аніж у Києві.

Куди підуть гроші зібрані на байрактари - ексклюзив від Сергія Притули в студії "Сніданку"

Нагадаємо, Сергій Притула нещодавно зібрав гроші на чотири "Байрактари". Утім, виробник безкоштовно передасть ЗСУ безпілотники. Притула розповів, як будуть витрачати зібрані на "Байрактари" кошти.

Читайте також: