Притула здивував, як його підставив та обдурив Молочний з "Файни Юкрайни": "Переписав за спиною"

Ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер та засновник однойменного фонду Сергій Притула висловився про колегу, актора Андрія Молочного.

Як відомо у такому творчому тандемі артисти відзняли близько ста випусків "Файни Юкрайни", де зіграли Антона й Марічку. Проте за декілька років Молочний вийшов з проєкту й подався на заробітки до РФ. Утім 2012 року під час незапланованої зустрічі Притули й Молочного останній на підпитку зізнався, що привласнив бренд шоу собі, не вписавши туди свого колегу. Сергій в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" каже, що згодом ситуація налагодилася, адже право власності перейшло у руки до іншої людини, яка вже стала ділити з ним гонорари.

"Ми закінчили знімання "Файни Юкрайни" влітку 2010 року. Наступного сезону я приїхав до Андрія, привіз свої напрацювання. А Андрій каже: "Я вже все, набувся" . І він пішов з проєкту, зосередився на роботі в Москві. Але ми з ним 2012 року перетнулися на заході в Донецьку, він трохи мекнув. І зізнався, що він зі співпродюсером у мене за спиною переписали всі папери, які визначали юридичну сторону існування цього бренду, й мене там немає. Тобто засадничо у нас були певні домовленості про розподіл відсотків з прибутків і т.д. Ну і я кажу: "Удачі, хлопці". А потім я побачив величезний приклад порядності. Бо людина (яка наступною отримала право власності - прим. ред.) продає можливість каналу показувати цей контент, отримує певну суму й набирає мене й каже забрати кошти. Але людина не зобов'язана була цього робити", - розповів Притула.

Сергій Притула

Під час війни шоумен не підтримує зв'язок з колишнім колегою через його проросійські погляди. Притула зазначає, що не знає, де зараз перебуває Андрій Молочний. І додає, що востаннє спілкувався з ним на початку повномасштабного вторгнення, де Молочний видавав нісенітниці про Україну, де, до речі, народився.

"Після того ми з Андрієм не балакали десь до 2022 року. А потім я якось мекнув ввечері й набрав його. Вислухав… Він мене звинувачував в тому, що його дітей через мене цькують. Бо я якось там віршика написав 2021 року, здається. Поняття не маю, чи він в Україні. Знаю, що він жив з великою родиною під Києвом. Але коли у нього був припадок і він писав в Instagram, що "по Києву ходять фашисти", то я написав короткого вірша, що Марічка й Антон все. А насправді все очевидно: його дітей булять, тому що він – вата, яка після повномасштабного вторгнення не знайшла в собі сміливості назвати вбивць вбивцями й зробити щось", - пояснив волонтер.

Нагадаємо, раніше Сергій Притула розповів, як 3-річна донька реагує на ворожі обстріли. Волонтер пояснив, за що найбільше переймається у вихованні дітей.

▶️ Переглянути новину на YouTube-каналі ТСН: СЕРГІЙ ПРИТУЛА ВІДВЕРТО про борг Зеленському та як заробляє під час війни - ЦЬОГО НІХТО НЕ ЗНАВ!

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