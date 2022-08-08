Приватні танці, сауна та гучна музика: Анна Трінчер показала, як відсвяткувала 21-річчя

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер у колі друзів відсвяткувала день народження.

Виконавиці Анні Трінчер 3 серпня виповнився 21 рік. Цей святковий день вона провела разом зі своїм коханим, блогером Олександром Волошиним.

А вже згодом артистка зустрілася зі своїми друзями, з якими вже святкувала по-іншому. Знаменитість запросила близьких людей за місто. Вони приїздили, вітали Анну та дарували їй найрізноманітніші подарунки.

"Мені нарешті подарували вазу", - поділилася Анна.

Анна Трінчер відсвяткувала день народження / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Артистка ж, своєю чергою, забезпечила друзям неймовірну атмосферу. На території бази відпочинку були басейн, чан, сауна. Також Анна зазначила, що там була неймовірна музика та смачна їжа.

Анна Трінчер відсвяткувала день народження / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Це був просто неймовірний день. Чан, сауна, басейн, смачна їжа, неймовірна музика, найкращі люди у світі", - поділилася Трінчер.

Анна Трінчер відсвяткувала день народження / Фото: instagram.com/annatrincher_official

До речі, під час святкування дня народження Анна вирішила зробити сюрприз й своєму коханому. Артистка вирішила виконати приватний танець для Олександра. Але в нього були інші плані: він хотів скинути кохану до басейну.

Анна Трінчер відсвяткувала день народження / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Потім я вирішила станцювати Саші приватний танець, але щось пішло не так…. Та я не здаюсь", - зазначила Анна.

Анна Трінчер відсвяткувала день народження / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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