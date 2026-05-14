Продюсер "Бумбоксу" вразив заявою, як йому власноруч вдалося збити "шахед" з кулемета

Олексій Согомонов та Андрій Хливнюк

Продюсер гурту «Бумбокс» Олексій Согомонов під час масованої атаки РФ по Україні повідомив, що власноруч збив російський «шахед», відкривши вогонь із кулемета просто на бойовій позиції.

У ніч на 13 травня країна-агресор вкотре влаштувала одну з найпотужніших дронових атак за останній час. Під ударом опинилися десятки регіонів. На тлі тривог і роботи ППО своїми емоціями поділився продюсер «Бумбоксу» Олексій Согомонов, який від початку великої війни служить у війську. Він розповів, що цього разу чергував на позиції сам. За його словами, саме тоді йому вдалося ліквідувати ворожий дрон. Ба більше — факт збиття вже офіційно підтверджений командуванням.

«Збив сьогодні шаху. Так вийшло що був сам на позиції. Дав 12 чи 14 пострілів з Браунінга і насипав з арки в хвіст. Є офіційне підтвердження і подяка від командира і штаба. Це 5 чи 6, я вже заплутався у МВГ Верба і якась там у всього підрозділу. Дякую побратимам за респект, без вас би цього не трапилось. Служу народу України», — написав Согомонов у власному Facebook.

Нині продюсер служить у мобільній вогневій групі «Верба», яка бере участь у протиповітряній обороні України. Серед побратимів він має позивний «Бумбокс». У коментарях під дописом військового одразу з’явилися слова підтримки та подяки від українців і колег по індустрії.

13 травня лише за добу Росія випустила по Україні щонайменше 800 ударних дронів. Влучання та руйнування зафіксували одразу в низці областей, серед яких Київська, Одеська, Харківська, Дніпропетровська та Херсонська. Внаслідок обстрілів загинули люди.

Важливо зазначити, Олексій Согомонов долучився до захисту України ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. Відтоді продюсер Бумбокс неодноразово розповідав про службу та бойову роботу мобільних груп ППО. Сам гурт активно підтримує українських військових і бере участь у благодійних ініціативах.

