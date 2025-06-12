Продюсер Ягольник одружився вдруге і показав дружину, з якою почав зустрічатися ще в шлюбі з іншою

Олександр Ягольник / © facebook.com/alexander.yagolnik

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Український продюсер Олександр Ягольник одружився вдруге та показав дружину.

Радісною новиною про зміни в особистому житті знаменитість розповів у Facebook. В інтерв'ю Oboz.ua продюсер поділився подробицями. Обраницею Ягольника стала художниця Світлана Бойко. Вони познайомилися в соцмережах. Світлана написала Олександру, що їй подобається гурт, продюсером якого він був. Врешті, доля звела їх у Лазурному, де вони обидва перебували на відпочинку.

"Наше знайомство зі Світланою відбулося в соцмережі. Вона мені написала. А побачилися наживо вперше на морі в Лазурному – обоє там відпочивали. Не підгадували спеціально, щоб зустрітися, так збіглося. Мабуть, так вела доля і вищі сили", - ділиться продюсер.

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Олександр Ягольник із дружиною / © facebook.com/alexander.yagolnik

Коли закохані почали зустрічатися, Ягольник ще перебував у шлюбі з дружиною Наталією. Врешті, вони розлучилися. Після розриву Ягольник не зміг зберегти з колишньою дружні взаємини.

"Коли ми почали зустрічатися, я ще був одруженим. Але з появою Світлани, з розумінням того, що ми близнюкове полум'я одне для одного, всі події прискорилися: ми розлучилися з дружиною Наталією", - додав продюсер.

Тим часом зі Світланою він одружився. Закохані не влаштовували гучних святкувань. Особливий день вони провели в компанії одне одного за вечерею в ресторані.

Олександр Ягольник із дружиною / © facebook.com/alexander.yagolnik

"Зараз такий час, що не до пафосу. Все було негучно, усамітнено, лише удвох. Після розпису посиділи вдвох у ресторані. Але постфактом вирішили все ж таки розповісти про це, виставили фото", - додав продюсер.

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Нагадаємо, нещодавно шоумен Фіма Константиновський одружився вдруге. Ведучий вже показав, як просто неба відгуляв весілля з коханою Єлизаветою.