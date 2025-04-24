Продюсер Лисиця зізнався, як зраджував дружину з Alyosha і через що порвав зі співачкою

Вадим Лисиця та Олена Тополя / © УНІАН

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Український продюсер Вадим Лисиця розповів, як зраджував дружину зі співачкою Оленою Тополею, в якої тоді ще був псевдонім Alyosha.

Пара перебувала в стосунках у далеких 2000-х роках. Спочатку між ними були лише робочі взаємини. Вадим Лисиця продюсував юну артистку. Утім, між наставником та його підопічною виникла симпатія. Врешті, вони почали крутити роман. Щоправда, на той момент Вадим Лисиця був одруженим та виховував із обраницею дітей.

"Коли ти з людиною перебуваєш весь час і спілкуєшся, ти в будь-якому випадку дізнаєшся про цю людину, а вона – про тебе. Звичайно, з'являється симпатія. Так сталося, що ці відчуття – вони з'явилися і в неї, і в мене. Ця історія продовжувалась досить довго. З дружиною почалися розмови: або їдь до мене терміново, або давай закінчувати", - розповів продюсер в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Вадим Лисиця та Олена Тополя / © УНІАН

Стосунки Вадима Лисиці та Alyosha тривали достатньо довго. Однак, їхня романтична історія не мала щасливого кінця. Пара все ж таки розійшлася. Лисиця говорить, що це через те, що виконавиця хотіла розвивати кар'єру, а не будувати сім'ю. Врешті, продюсер зрозумів, що настав час ставити крапку.

"Я зрозумів, що ми не будемо разом. Я побачив зі сторони трішки її, як вона поводиться і що відбувається. Для мене це не було якоюсь новиною. Єдине, це дуже неприємна для мене історія, це була стресова ситуація. Тоді я зрозумів, що або кар'єра, або життя. Вона хоче кар'єру. Я зрозумів, що треба робити кар'єру, а на цю історію ставити крапку", - пригадав Лисиця.

Вадим Лисиця та Олена Тополя / © УНІАН

Наразі Олена не спілкується з колишнім обранцем. Щоправда, як зізнається Лисиця, вони зв'язувалися, коли співачка під час війни проживала в США. Артистка тоді, як говорить продюсер, чомусь просила в нього вибачення.

"Після нашого розриву у мене не було можливості з нею нормально спілкуватися. Був контакт, коли вона була в Америці. Вона, до речі, попросила в мене вибачення, я не знаю чому. Зараз ми не спілкуємося. Як вона каже, вона спілкується зі мною тільки тоді, коли їй щось потрібно. Так воно і є", - додав продюсер.

Нагадаємо, нещодавно Олена Тополя, до речі, переспівала українською свій хіт "Точка на карте". Ба більше, трек отримав нове звучання.