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Продюсер Лисиця жорстко наїхав на Нікітіна, який живе за кордоном: "Досить ганяти повітря"
Знаменитість невдоволений способом життя колеги під час війни.
Український продюсер Вадим Лисиця різко висловився на адресу колеги Юрія Нікітіна, який веде активне життя за кордоном під час повномасштабної війни в Україні.
Причиною критики став нещодавній допис Нікітіна в Instagram, де він розповів про відвідування бою Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Крім того, міркував про музичну індустрію і проєкти зі світовим потенціалом.
Втім, Вадим Лисиця не стримав емоцій і публічно звернувся до Юрія у Facebook. Продюсер заявив, що попри масштабні ідеї Нікітіна, його відсутність в Україні — це втрачена можливість допомогти розвивати українську музику в критичний час. Позицію Лисиці підтримала й Марія Бурмака у коментарях і подякувала йому за те, що він звернув на це увагу.
"Дуже сильно ох**ваю від деяких своїх колишніх колег (хутко звалили за кордон, тому й колишні). Пишуть, як круто було на "Вемблі", який крутий Усик, і як би круто було зробити музичний проєкт зі світовим визнанням, як у нього… Юра! Досить вже ганяти повітря! Вертайся додому і давай працювати! Досить здалеку писати філософські тексти і розповідати про неіснуючий досвід в TikTok. Просто давай *башить. У нас в чартах російські самки, та ШІ-проєкти своїм лайном перекривають кисень справжнім талантам. Потрібна якість. А ти про "Вемблі", — звернувся до колеги Вадим.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк з гумором відповіла відомій акторці на хейт своєї акторської гри у кіно.