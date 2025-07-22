Продюсер Лисиця жорстко наїхав на Нікітіна, який живе за кордоном: "Досить ганяти повітря"

Вадим Лисиця, Юрій Нікітін

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Український продюсер Вадим Лисиця різко висловився на адресу колеги Юрія Нікітіна, який веде активне життя за кордоном під час повномасштабної війни в Україні.

Причиною критики став нещодавній допис Нікітіна в Instagram, де він розповів про відвідування бою Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Крім того, міркував про музичну індустрію і проєкти зі світовим потенціалом.

Допис Юрія Нікітіна

Втім, Вадим Лисиця не стримав емоцій і публічно звернувся до Юрія у Facebook. Продюсер заявив, що попри масштабні ідеї Нікітіна, його відсутність в Україні — це втрачена можливість допомогти розвивати українську музику в критичний час. Позицію Лисиці підтримала й Марія Бурмака у коментарях і подякувала йому за те, що він звернув на це увагу.

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"Дуже сильно ох**ваю від деяких своїх колишніх колег (хутко звалили за кордон, тому й колишні). Пишуть, як круто було на "Вемблі", який крутий Усик, і як би круто було зробити музичний проєкт зі світовим визнанням, як у нього… Юра! Досить вже ганяти повітря! Вертайся додому і давай працювати! Досить здалеку писати філософські тексти і розповідати про неіснуючий досвід в TikTok. Просто давай *башить. У нас в чартах російські самки, та ШІ-проєкти своїм лайном перекривають кисень справжнім талантам. Потрібна якість. А ти про "Вемблі", — звернувся до колеги Вадим.

Допис Вадима Лисиці

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк з гумором відповіла відомій акторці на хейт своєї акторської гри у кіно.