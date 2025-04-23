Продюсер Нікітін показав фото з молодості з Вєркою Сердючкою і розкрив секрет її успіху

Юрій Нікітін та Вєрка Сердючка

Реклама

Український продюсер Юрій Нікітін показав архівне фото зі співачкою Вєркою Сердючкою, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, і розкрив секрет її успіху.

Артистка є шалено популярною серед різних поколінь. Пісні Вєрки Сердючки знають на пам'ять, а концерти збирають аншлаги. Чимало артистів теж прагнуть досягнути такої популярності. Утім, як зазначає Юрій Нікітін у своєму Instagram, музиканти звертають увагу на прослуховування на стримінгових платформах, мовляв, чим їх більше – тим краще.

Утім, продюсер говорить, що це немає нічого спільного з побудовою яскравої професійної музичної кар'єри. Юрій Нікітін розкрив головний секрет успіху. Продюсер зазначає, аби стати улюбленцем публіки, першою чергою потрібно будувати потужний та успішний музичний бренд.

Реклама

Юрій Нікітін та Вєрка Сердючка / © instagram.com/yuriynikitin

До цього допису шоумен додав фото з Вєркою Сердючкою, в образі якої виступає Андрій Данилко. Продюсер показав, який вони вигляд мали в молодості.

"Кожен музикант прагне швидко зростати у стримах - у переглядах та прослуховуваннях своїх треків. Але збільшення кількості стримів, особливо, яке відбувається на платній основі, не має нічного спільного із побудовою яскравої професійної музичної кар'єри. Існує тільки один спосіб, як систематично доносити свою музику до мільйонів сердець слухачів та формувати потужне коло справжніх фанів, це будувати потужний і успішний музичний бренд!" – зазначив продюсер.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Данилко на архівному фото показував себе 22-річного у Донецьку. Юрій Нікітін реагував на світлину.