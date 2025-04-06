Продюсер Нєнов назвав ім'я української зірки, якій відмовить у співпраці: "Не може бути щирою"

Герман Нєнов, Аліна Гросу

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Креативний директор і продюсер Герман Нєнов розсекретив ім'я артистки, з якою ніколи не буде співпрацювати.

Знаменитість має доволі велике портфоліо, куди увійшло чимало топових зірок. Проте, за словами Нєнова, найскладнішою для нього виявилася співачка Аліна Гросу. Продюсер пояснив, що ніколи не візьметься за її проєкти через один нюанс її характеру. Як зізнається Герман, виконавиця доволі стримано висловлює свої емоції й тим самим шкодить успішному результату співпраці. Бо, на думку шоумена, саме у активних обговореннях чи скандалах народжується істина.

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

"З Аліною Гросу я більше у своєму житті не попрацюю. Вона не може бути до кінця щирою в своїх емоціях, бо вона не може визначитися, чого сама хоче. Навіть не може щиро сказати, що їй, наприклад, не подобається чи подобається, буде чи не буде робити. Вона не надає якогось фідбеку. Мені з такими людьми дуже складно працювати. Мені краще посваритися, але дійти до мети. Давайте ж думками ділитися відверто! Хоча Аліна прекрасна дівчина, але не моя за характером. Краще було б, якби вона в мене стакан кинула", — здивував Нєнов в інтерв'ю проєкту "Говорить Суханов".

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Нагадаємо, нещодавно Герман Нєнов зняв відеороботу співачці Анні Трінчер. Творці розсекретили приховані меседжі кліпу "Зірочка палай".