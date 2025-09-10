Продюсер Олександр Ягольник обвінчався та показав щемливі фото з таїнства

Олександр Ягольник із дружиною / © facebook.com/alexander.yagolnik

Реклама

Український продюсер Олександр Ягольник обвінчався з дружиною, художницею Світланою.

Радісною новиною знаменитість поділився у Facebook. Вінчання пари відбулося в селі Обуховичі, Київська область, в храмі на честь Покрови Пресвятої Богородиці. Церковний шлюб пари укладав військовий капелан.

"Вінчання — не просто обряд. Це символічний перехід від хаосу до гармонії. Запах ладану, світло свічок, тиша. Все це створює атмосферу, де серця дають обіцянку перед Богом", - коментує продюсер.

Реклама

Вінчання Олександра Ягольника / © facebook.com/alexander.yagolnik

Олександр Ягольник вже й показав щемливі фото з таїнства. Продюсер одягнув світлі штани та вишиванку. Тим часом його дружина Світлана обрала білу сукню та мереживну хустину. На знімках можна розгледіти, як відбувався процес вінчання.

Вінчання Олександра Ягольника / © facebook.com/alexander.yagolnik

Зазначимо, Олександр Ягольник та Світлана у червні оголосили, що уклали шлюб. Згодом виявилося, що їхні стосунки тривають вже протягом шести років, а почалися вони, коли продюсер ще перебував у шлюбі.

Нагадаємо, нещодавно модель Сніжана Онопко розсекретила своє вінчання. Знаменитість також показала, якою була церемонія за кордоном.