Продюсер Полякової на тлі скандалу з нацвідбором на "Євробачення" звернувся до EBU з гучною заявою

Михайло Ясинський та Оля Полякова

Продюсер української співачки Олі Полякової — Михайло Ясинський — розповів про нові подробиці скандалу навколо ймовірної участі зірки у нацвідборі на "Євробачення-2026".

За його словами в Instagram, команда Полякової надіслала листи до EBU (Європейської спілки радіомовлення і телебачення) та мовника "Суспільне", вимагаючи втрутитися у процес і звернути увагу на окремі правила відбору.

За словами Ясинського, якщо правила не будуть змінені, співачка змушена буде подати судовий позов, що може спричинити ще більший резонанс у медіапросторі. Продюсер підкреслив необхідність відкритої дискусії та пошуку справедливого рішення для всіх сторін.

"Відправили листи в EBU з проханням втрутитися в справу та в "Суспільне" з попередженням, що якщо не будуть змінені окремі правила Нацвідбору на "Євробачення", то неминучий судовий позов та процес можуть призвести до ще більших скандалів. Треба просто вийти на відкриту дискусію і знайти правильне, справедливе рішення", — написав у дописі Ясинський.

Юзери неоднозначно відреагували на чергову заяву продюсера виконавиці. Одні підтримали Полякову, а інші засудили такий вчинок. Користувачі зазначили, що правила виникли не на порожньому місці і, мовляв, за поїздки до РФ після 2014 року треба відповідати

До слова, нещодавно Полякова заявила про бажання брати участь у нацвідборі, проте участь артистів, які перебували в РФ після 2014 року, заборонена. Зірка звернулася до "Суспільного" з проханням змінити правила та пригрозила судом у разі відмови. Хоча організатори відреагували, результат їхньої відповіді не задовольнив співачку, а її продюсер у ще одній публікації натякнув на виступи Джамали у Росії 2014 року. Поки що обидві сторони не дійшли до компромісу.

Нагадаємо, нещодавно лідер гурту O.Torvald Женя Галич знову націлився на "Євробачення-2026". Після невдалого виступу 2017 року артист подав заявку на нацвідбір і готовий до нових випробувань та критики.