Продюсер Полякової різко поставив на місце гейтерів, які приписують їй "щастя від приходу Росії"

Михайло Ясинський і Оля Полякова / © facebook.com/polyakovamusic

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Продюсер співачки Олі Полякової — Михайло Ясинський — відреагував на закиди на адресу артистки щодо її громадянської позиції.

Зірковий продюсер обурився тим, що люди роблять висновки про ставлення Полякової до «можливого» приходу Росії в Україну, не маючи для цього підстав. На його думку, подібні заяви не є аргументованою критикою, а лише спробою знецінити артистку.

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«Такі формулювання дитячі. Бо коли поважні люди кажуть, що "якщо б завтра сюди прийшла Росія, то Оля Полякова була б щаслива", то це така розмова… Навіть не хочеться жодних прикладів тут наводити. Воно має відбутися, а потім робити висновки. А якісь припущення — це дитячий садок. Це маніпуляція. Це коли нема чого більше сказати», — заявив продюсер в інтерв’ю «Насправді MAX».

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Оля Полякова / © Пресслужба Раміни Есхакзай

Він також нагадав про поїздки співачки до прифронтових міст, зокрема Маріуполя, де вона виступала перед військовими та цивільними ще 2015 року. За словами Ясинського, після того Полякова продовжувала працювати в Україні й не їздила до Москви заробляти криваві гроші.

«Якщо я нічого не вигадую, то Оля, здається, першою поїхала до Маріуполя. Бо у той момент вона була однією з перших, хто туди поїхав 2015 року до військових і до цивільних. На той момент ми першими поїхали до прифронтових міст. Вона працювала відтоді в Україні, ніколи не їздила до Москви й заробляла тут. Де повага й згадка про це у них?» — наголосив Ясинський.

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