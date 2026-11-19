Михайло Ясинський і Оля Полякова, Олена Мозгова

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Продюсер співачки Олі Полякової — Михайло Ясинський — втрутився у публічну суперечку артистки з музичною продюсеркою Оленою Мозговою.

Приводом для конфлікту став коментар Мозгової проєкту «Наодинці з Гламуром». Продюсерка у коментарі Анні Севастьяновій пояснила, чому участь співачки в її концерті «Мій Music Hall» неможлива. Олена заявила, що вони не спілкуються, а запрошувати артистку на своє шоу вона не хоче, бо та «не подобається» їй.

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На цю заяву відреагував Михайло Ясинський. У дописі на Facebook він поставив під сумнів чесність Мозгової та натякнув, що обставини їхнього спілкування й перемовин щодо співпраці були дещо іншими. Продюсер наголосив, що відмову можна було пояснити справжніми причинами, не вдаючись до оцінок особистості артистки.

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Допис Михайла Ясинського про Олену Мозгову / © facebook.com/mikeyasinskiy

«Між "мені не подобається" і "не співпадають графіки", чи "я пропонувала, але мені не відповідали", або навіть "я колись запрошувала, а потім передумала", є проміжок. Він називається чесність. Є ще тактовність. Але якщо вже між нею та чесністю треба було обирати друге, то відповідь на питання "чому не спілкуємося" багатьом би не сподобалась», — написав Ясинський.

Свою позицію продюсер підкріпив скриншотом особистого листування з Мозговою, де вона насправді кликала Полякову щонайменше протягом останніх двох років. Таким чином він вирішив публічно довести, що реальність не збігається з озвученою продюсеркою версією й насправді вона все ж хотіла бачити виконавицю на сцені свого концерту.

Скриншот листування Михайла Ясинського з Оленою Мозговою / © facebook.com/mikeyasinskiy

До слова, напруження між Оленою Мозговою та Олею Поляковою виникає вже не вперше. Раніше продюсерка емоційно відреагувала на слова співачки в інтерв’ю Раміні Есхакзай, де та заявила про нібито «концтабір» в Україні, де «скоро всі боятимуться висунути носа», й про проблеми мобілізації, коли «зараз можна викрасти будь-яку людину й ніхто не заступиться».

І хоча згодом співачка все ж перепросила за сказане на емоціях, але Олена однаково засудила Полякову, різко назвала її заяви «трешем» і наголосила всім тим, хто підтримує позицію зірки, «йти з миром подалі від неї на який рік війни».

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Нагадаємо, нещодавно чоловік Олени Мозгової співак Девід Аксельрод висловився про емоційність продюсерки й хто першим іде на примирення під час сімейних сварок.

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