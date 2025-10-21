Продюсер Полякової жорстко наїхав на "Суспільне" та дорікнув Джамалою, яка виступала в РФ 2014 року

Михайло Ясинський та Оля Полякова

Продюсер Олі Полякової — Михайло Ясинський — після того як "Суспільне" відповіло співачці, що змінити правила конкурсу неможливо, дав свою емоційну відповідь.

За його словами, мовник ухилився від серйозної дискусії щодо оновлення застарілих правил, бо тоді довелося б зачепити імена членів журі та попередніх переможців, що "не дуже хотілося б згадувати". Так, Михайло ймовірно натякнув на співачку Джамалу, яка цьогоріч продюсує нацвідбір на "Євробачення-2026". Виконавиця востаннє виступала в Росії у грудні 2014 року, що також суперечить правилам пісенного конкурсу. Ба більше, Ясинський до свого допису додав фото, на якому виконавиця постає разом з Костянтином Меладзе. Так, відомо, що Меладзе не брав участі в конкурсі ані в журі, ані в продюсуванні нацвідбору після змін правил 2019 року.

Фото Джамали та Костянтина Меладзе, яке оприлюднив Михайло Ясинський / © facebook.com/mikeyasinskiy

Як раніше зазначав колишній PR-менеджер Джамали — Денис Козловський — виконавиця двічі виступала в Росії 2014 року. Він пояснив, що це був досить неоднозначний період для всієї команди: "Джамала двічі виступала в Росії 2014 року, один раз в Москві і один раз в Сочі. У нас всередині команди була дискусія, що нам робити з уже підтвердженими концертами: скасовувати, пославшись на умови, що змінилися обставини, або виконати зобов’язання перед організаторами".

Продюсер Полякової підкреслив, що Суспільне наразі демонструє низький рівень комунікації і фактично "береться на себе майже державні функції", забуваючи про підзвітність та конституційні принципи. Експерти, на які посилається команда Полякової, зазначають, що заборона брати участь у відборі через гастролі в Росії чи Білорусі після визначених дат — це обмеження не за мистецькими критеріями, а за "поведінковою" ознакою. У публічно-правовому полі це може бути визнано дискримінаційним, а відмову в допуску — протиправною.

"Якщо суд визнає спірні положення незаконними, це може призвести до скасування результатів нацвідбору та перезапуску конкурсу", — попереджає продюсер.

Він додав, що наразі найкращим рішенням для Суспільного було б просто не згадувати Полякову під час оприлюднення імен учасників. Так, за словами Ясинського, українська адміністрація конкурсу могла уникнути зайвих проблем.

Зазначимо, що декілька днів тому Оля Полякова заявила, що подала заявку на нацвідбір "Євробачення-2026". Незважаючи на це, правила конкурсу суперечать участі артистів, які їздили до Росії після 2014 року. Річ у тім, що співачка їздила до РФ з гастролями 2015 року. Виконавиця погодилася бути ведучою музичної премії RU.TV. Тоді Полякова виправдала це чудовими стосунками з організаторами.

"Я була головною героїнею реаліті-шоу на музичному каналі RU.TV, яке дуже сподобалося глядачеві. І тепер канал, з яким у нас склалися чудові стосунки, запропонував мені стати співведучою церемонії, адже їм хотілося гумору, креативності, гостроти в репризах і вони її отримали!" — заявила знаменитість 10 років тому.

Так, зірка відправила речнику "Суспільного" зухвалий лист, в якому закликала організаторів змінити правила та пригрозила судом. Відповідь "Суспільного" не змусила себе чекати — вони зазначили, що наразі цього не можна зробити, адже нацвідбір офіційно розпочався 3 вересня, а від цієї дати жодні зміни не є можливі.

Нагадаємо, нещодавно продюсер Ігор Кондратюк також відреагував на скандал з Олею Поляковою. Він поділився думками щодо ситуації навколо співачки та емоційно підкреслив своє ставлення до неї.