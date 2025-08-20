ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
387
Час на прочитання
1 хв

Продюсер розкрив, як Винник у Німеччині боявся чеченців і ходив з охороною: у Мережі з насмішкою відреагували

Продюсер Перман розповів, що скандальний Олег Винник боявся, що на нього «полюють» чеченці. У Мережі користувачі не стримали емоцій та бурхливо відреагували.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Олег Винник

Олег Винник

Співак Олег Винник, який виїхав з країни під час повномасштабної війни, знову став об’єктом насмішок після несподіваної заяви відомого продюсера Сергія Пермана.

Перман в інтерв’ю Дмитру Гордону розповів, як минали перші місяці життя виконавця за кордоном. За словами його друзів у Німеччині, Винник ходив вулицями з численною охороною та переконував усіх, що як «найбільша зірка України» він є головною ціллю російських військових і навіть Кремля.

«Олег Винник ходив з великою кількістю охорони в Німеччині перші пів року війни і говорив, що він — найбільша зірка України, тому на нього полюють чеченці та вся «путінська машина», — заявив Перман.

Олег Винник

Олег Винник

У Мережі українці не приховують сарказму та обурення:

  • Ну от хай і сидить і співає в Німеччині, ніхто його сюди не кличе, і нічого страшного не відбудеться, якщо він сюди не приїде!

  • Зірка зазвіздилась!

  • С*икун! Бійся далі!

Нагадаємо, нещодавно Олег Винник випустив нову пісню німецькою. Артист не полишає спроб знову розпочати кар’єру.

