Продюсер розкрив, як Винник у Німеччині боявся чеченців і ходив з охороною: у Мережі з насмішкою відреагували
Продюсер Перман розповів, що скандальний Олег Винник боявся, що на нього «полюють» чеченці. У Мережі користувачі не стримали емоцій та бурхливо відреагували.
Співак Олег Винник, який виїхав з країни під час повномасштабної війни, знову став об’єктом насмішок після несподіваної заяви відомого продюсера Сергія Пермана.
Перман в інтерв’ю Дмитру Гордону розповів, як минали перші місяці життя виконавця за кордоном. За словами його друзів у Німеччині, Винник ходив вулицями з численною охороною та переконував усіх, що як «найбільша зірка України» він є головною ціллю російських військових і навіть Кремля.
«Олег Винник ходив з великою кількістю охорони в Німеччині перші пів року війни і говорив, що він — найбільша зірка України, тому на нього полюють чеченці та вся «путінська машина», — заявив Перман.
У Мережі українці не приховують сарказму та обурення:
Ну от хай і сидить і співає в Німеччині, ніхто його сюди не кличе, і нічого страшного не відбудеться, якщо він сюди не приїде!
Зірка зазвіздилась!
С*икун! Бійся далі!
Нагадаємо, нещодавно Олег Винник випустив нову пісню німецькою. Артист не полишає спроб знову розпочати кар’єру.