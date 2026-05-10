Продюсер Рибчинський вперше розповів деталі про інсульт у матері: що сталося з Олександрою

Зірка показав маму після інсульту та звернувся до неї у свято.

Анастасія Гребешко
Євген Рибчинський

Євген Рибчинський / © facebook.com/ERibchinskiy

Відомий український продюсер Євген Рибчинський вперше розповів про інсульт у матері Олександри Рибчинської та зворушливо привітав її з Днем матері, поділившись особистою історією сім’ї та станом її здоров’я.

Історія стала публічною 10 травня, коли продюсер оприлюднив нові світлини з мамою. У дописі він відкрито заговорив про складний період, який пережила родина. Подія сталася нещодавно, і вона суттєво вплинула на життя близьких. Попри все, жінка залишилася при свідомості. Родина пройшла через серйозне випробування, яке вимагало швидких рішень і підтримки. Сам продюсер наголосив на її силі характеру.

«Цьогоріч мама перенесла інсульт. Було страшно, але мама залишилася при тямі, хоча і значно ослаблена. Надзвичайно крута жінка! У всіх сенсах. В успіху мого легендарного батька її значення неможливо переоцінити. Вона була і залишається справжньою Музою і Берегинею. Прекрасна мати, бабуся і прабабуся. Реальний символ сьогоднішнього свята. З Днем матері, матусю! Люблю тебе!», — зазначив продюсер в своєму Instagram.

Євген Рибчинський з мамою / © instagram.com/ievgen_rybchynskyi

Євген Рибчинський також підкреслив роль матері в житті родини та її вплив на творчий шлях батька — композитора Юрія Рибчинського. За його словами, саме вона була опорою та натхненням у ключові моменти сімейної історії. Попри складний стан, жінка зберігає силу духу та підтримку близьких. Родина продовжує бути поруч і допомагати їй у відновленні.

