Продюсер серіалу "Одного разу під Полтавою" Чивурін здивував, як його не взяли на службу до ЗСУ

Андрій Чивурін

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Редактор "Ліги Сміху" і КВК, капітан команди КВК "ХАІ" і сценарист Андрій Чивурін, який раніше коментував поведінку Лірника та Потапа, заговорив за мобілізацію.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" продюсер поділився власним досвідом захисту України від окупантів. За словами Андрія, все почалося з сил ТрО. А після розформування він підписав контракт на службу. Утім, його не затвердили. Сценарист припускає, що так сталося через вік. Проте наголошує, що за потреби у майбутньому він готовий приступити до служби, а поки ж волонтерить.

"Півтора місяця я був в теробороні. І коли закінчувалося це, ми вже почали їздити на розбір завалів. Було озброєння, якісь завдання. І нам всім запропонували підписати контракт. І я його підписав. Я пішов, ми поїхали в селищний військкомат, де працював тоді ТЦК. Сказали: "Ми вам перетелефонуємо, але ніхто не зробив цього". Ми декілька разів заїхали дізнатися, що з нашими контрактами, але, мабуть, не були потрібні в такому вигляді і в такому віці. Але якби вони відповіли, то я зовсім не виключаю, що я би пішов далі. Бажання є. Інша річ — наскільки в моєму стані, в моєму віці це буде ефективно", — розповів Чивурін.

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Андрій Чивурін з дружиною волонтерить / © facebook.com/andrii.chyvurin

Незабаром у травні продюсеру виповниться 61 рік. Утім, він все ще думає про те, щоб піти воювати. Андрій неочікувано заявив, що спеціалізується на обслуговуванні винищувача. Ба більше, він пропонував знайомим виконувати ці обов'язки під час війни. Але вони відмовляли від цієї ідеї.

"У мене є військова спеціальність. Я звертався до друзів і казав, що я технік літака, можу обслуговувати "МіГ-29". Але на тому рівні теж сказали, що "ти й так займаєшся доброю справою". Але це мене буде муляти довго, що я не там", — зізнався сценарист.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ніна Набока також неочікувано зізналася, що робила спроби потрапити у військо. 68-річна зірка розсекретила, яку саме позицію в ЗСУ розглядала.