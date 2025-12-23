ТСН у соціальних мережах

Продюсер шоу "Танці з зірками" розкрив імена двох артистів, які відмовилися від участі: "Це складно"

Володимир Завадюк розсекретив причини, через які ці зірки не з’являться на паркеті.

Валерія Гажала
Володимир Завадюк

Володимир Завадюк / © instagram.com/zavaduk

Продюсер благодійного спецвипуску «Танців з зірками» Володимир Завадюк привідкрив таємницю шоу.

Як відомо, вже 28 грудня о 20:00 на телеканалі «1+1 Україна» на паркет вийдуть 12 зіркових пар та змагатимуться за першість. Утім, за словами продюсера, цьогоріч список міг бути дещо інакшим. Так, продюсер проєкту Володимир Завадюк у проєкті «Люкс ФМ» зізнався, що до «Танців з зірками» планували долучити двох найпопулярніших артистів сучасної української сцени — Артема Пивоварова та Jerry Heil. Проте вони так і не з’являться у шоу.

Як пояснив Завадюк, Артем Пивоваров був змушений відмовитися через щільний концертний графік. Серія масштабних семи виступів у «Палаці спорту» фізично не дозволила співакові знайти час для репетицій і участі в шоу. Команда проєкту поставилася до цього з повним розумінням.

Артем Пивоваров

Артем Пивоваров

Що ж до Jerry Heil, то співачка, за словами продюсера, щиро хотіла вийти на паркет. Втім, у цей період артистка зробила вибір на користь підготовки до Євробачення, що також стало поважною причиною відмови. Завадюк висловив упевненість, що в разі повноцінного сезону з більшою кількістю ефірів артистка обов’язково погодиться на участь.

«Серед учасників мали бути Артем Пивоваров, але ми розуміємо: сім „Палаців Спорту“ — це реально складно. Тому з абсолютним розумінням прийняли це. Також мала бути Jerry Heil. Вона дуже хотіла. Вірю, що коли буде повний сезон, більше епізодів, вона точно візьме участь. Зараз вона обрала Євробачення — і ми теж це розуміємо», — наголосив продюсер проєкту.

Jerry Heil / © instagram.com/jerry.heil

Jerry Heil / © instagram.com/jerry.heil

Нагадаємо, вже незабаром «Танці з зірками» повернуться в ефір. Пропонуємо переглянути, де та коли дивитися шоу, на які сюрпризи очікувати й як голосувати за своїх фаворитів.

