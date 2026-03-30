Продюсерка "Орла і Решки" на тлі скандалу шокувала заявою про російську мову: "Для людей зі смаком"

Нателла Крапівіна / © instagram.com/natellakrapivina

Відома продюсерка Нателла Крапівіна різко відреагувала на критику мовної політики проєкту «Орел і Решка», чим спричинила гучний скандал серед української аудиторії в соцмережах шоу.

Хвиля обурення спалахнула після перезапуску формату «Орел і Решка. По блату». За задумом, участь у шоу можна отримати за значну суму — йдеться про десятки тисяч євро. Паралельно офіційні сторінки проєкту почали вести російською мовою. Це викликало різку реакцію українських користувачів і публічних осіб. Серед тих, хто відреагував, була блогерка та громадська діячка Олена Мандзюк.

«Цей продукт до вас ніякого відношення не має. Він зроблений для людей із гарним смаком. І, до речі, усі випуски просто мовою оригіналу. Переклад доступний у налаштуваннях», — заявила продюсерка шоу Крапівіна.

Коментар Нателли Крапівіної під дописом Олени Мандзюк

Слова продюсерки лише підсилили дискусію. У відповідь Мандзюк публічно розкритикувала таку позицію та наголосила, що ігнорування української мови є неприйнятним. Олена звернула увагу, що користуватися перекладачем важливо саме команді проєкту, аби проявити базову повагу до аудиторії.

«Маємо відповідь від продюсерки. Якщо коротко, вони всі клали на українську мову, а саме, „якщо вам не подобається вся московита комунікація на офіційній сторінці, то користуйтесь перекладачем“. І ще, за словами Нателли Крапівіної, російське л*йно тільки для людей зі смаком. Ну так самі його і їжте, а не тягніть в Україну», — обурилася Мандзюк.

Допис Нателли Крапівіної

У Мережі також згадали попередні заяви та діяльність продюсерки. Користувачі наголосили на її зв’язках із російським ринком і проживанні за кордоном. Окремо пригадали старий допис початку повномасштабної війни, де вона називала себе патріоткою двох країн.

Нагадаємо, раніше у скандалі також згадували колишнього ведучого шоу Андрія Бєднякова. «Орел і Решка» розлютили українців через мовне питання.