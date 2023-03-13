Продюсер "Будинку зі скалок" про перемогу стрічки "Навальний" на "Оскарі": "Російська пропаганда дуже добре діє"

Продюсер та другий режисер українського документального фільму "Будинок зі скалок", який на "Оскарі-2023" був представлений у номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм", Азад Сафаров прокоментував перемогу стрічки "Навальний" у цій категорії.

У програмі "Сніданок з 1+1" Сафаров наголосив, що перемога картини про російського "опозиціонера" вчергове є підтвердженням того, що російська пропаганда дуже добре працює:

"Ми дуже хотіли привезти цю нагороду Україні в ці важкі часи. Але, ми гадаємо, що ми мали виграти не лише тому, що ми з України, а тому що наш фільм дуже якісний, дуже ціннісний. Він розповідає про дуже важливі речі. Але, на жаль, сталося те, що сталося. Тут є різні причини. Ми розуміємо, що російська пропаганда дуже добре продовжує діяти, дуже гарно представляє так званими опозиціонерами так званих політиків", - прокоментував Сафаров.

Режисер також поділився, що всі 10 днів, які українська делегація перебувала у Лос-Анджелесі, вони активно розповідали про звірства російських окупантів на українській землі. Багато спілкувалися з журналістами, ділилися, якою є Україна:

"Просто на "Оскарі" підходило багато людей і дякували за те, що ми там є. Передавали привіт Україні, казали, що нас підтримують. Найголовніше для нас, - що ми привертали, привертаємо і будемо привертати багато уваги через кіно до України. І так шкода, що ті хто вийшли на сцену, переможці у цій категорії (Найкращий документальний повнометражний фільм – прим.ред.), жодного слова не сказали про Україну, жодної підтримки Україні не висловили. Тому, я дуже сумніваюся, що тут можна говорити про опозиційність", - висловив думку режисер.

"Російська пропаганда дуже добре продовжує діяти": Азад Сафаров про "Оскар-2023"

Нагадаємо, що на "Оскарі" у номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм" була представлена українська документальна стрічка "Будинок зі скалок". У ній йдеться про дітей із Донбасу, які перебувають у дитячому будинку, що розташований біля лінії фронту.

Проте, у цій категорії перемогла докумнетальна картина "Навальний" про представника так званої російської опозиції Олексія Навального. За статуеткою на сцену піднялася дружина Навального Юлія. У своїй промові Навальна нічого не сказала про Україну та повномасштабне російське вторгнення, а лише зазначила, що хоче, аби її "країна була вільною".

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