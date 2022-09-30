Продюсер "Голосу країни-12" розповів, що буде з командою Святослава Вакарчука

Продюсер "Голосу країни-12" Володимир Завадюк прокоментував той факт, що Святослава Вакарчука не буде у продовженні вокального проєкту.

Керівник департаменту Big Entertainment Shows, продюсер шоу "Голос країни-12" Володимир Завадюк розповів, що буде з командою Святослава Вакарчука у продовженні проєкту.

Як відомо, один із суддів вокального шоу Святослав Вакарчук з'явиться лише у епізодах, які були відзняті до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як зазначив Завадюк, усі судді "Голосу" були заздалегідь проінформовані про те, що проєкт планують повернути в ефір.

"Звісно, я розмовляв зі Святославом особисто, бо ми вже давно співпрацюємо. Кожен має право на позицію. Безперечно, тепер ми зіштовхнулися з питанням, що робити з командою талановитих людей, які йшли до Святослава та хотіли отримати досвід роботи з ним. Але запевняємо вас, що ми не залишимо учасників поза увагою, впевнений, що і цю проблему ми теж вирішимо, адже ми маємо ще п'ять суперпрофесійних тренерів", - сказав Завадюк, пише "КП" в Україні".

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Продюсер додав, що Вакарчук з'явиться у всіх випусках, знятих до 24 лютого, але під час фіналу його не буде у студії, адже він запланував благодійний концерт у Берліні.

Також продюсер наголосив, що першою чергою проєкт має благодійну мету.

"Ми з народним тренером Мацолою поставили собі за мету підтримати українських захисників. Запросили авторитетні фонди – Dobro.UA та Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" – та оголосили благодійний збір під назвою "Твій голос на аеророзсобі для розвідки". Його мета – залучити 3 млн. гривень на важливу закупівлю для цілої бригади на передову квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo", - розповів Завадюк.

Голос країни-12 / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, що один із суддів "Голосу країни-12" Святослав Вакарчук з'явиться тільки у епізодах, які були відзняті до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зараз музикант багато часу приділяє волонтерській роботі, а для учасників буде важлива тренерська підтримка під час прямих ефірів.

Натомість глядачі побачать у суддівських кріслах Надю Дорофєєву, Олю Полякову та Потапа, а також команду "Другого шансу" – народного тренера Андрія Мацолу та артистку Олександру Заріцьку, вона ж KAZKA.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Голос країни" стане першим великим вокальним проєктом, який повернеться на екрани після початку війни. Подивитись прем’єрні випуски можна на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ". Перший епізод після початку повномасштабної війни вийде на екрани вже 2 жовтня о 21:00.

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