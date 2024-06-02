Продюсер "Голосу країни" Завадюк показався з коханим і зізнався, як змінилося життя після камінгауту

Керівник департаменту Big brave events 1+1 media, продюсер проєктів "Голос країни" і "Танці з зірками" Володимир Завадюк показав нові фото зі своїм коханим і розсекретив, як змінилося його життя після камінгауту.

Так, понад рік тому знаменитість зізнався у своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації. Тож, з нагоди початку тижня прайду Завадюк опублікував допис, де поділився власним досвідом.

Володимир Завадюк / Фото: instagram.com/zavaduk

Продюсер зізнався, що після камінгауту став почуватися вільнішим. Змінилося його коло спілкування, зокрема, воно значно збільшилося людьми, які мають схожі погляди та інтереси. Окрім того, Завадюк помітив, як колеги його підтримували, а ті, хто мали скептичну точку зору, то змінили її.

"Моє рішення 100% дало можливість мені вільніше почуватися. Я, безумовно, став продуктивніше та вільніше в своїх ідеях. Моє коло спілкування з людьми, що мене надихають, збільшилося. Я відчував, що для деяких людей я став магнітом. Я не побачив упередження від своїх колег, студентів, людей, з якими я проводжу час, — і це дуже важливо для мене. А тих, хто був налаштований вороже, зміг збалансувати в думках", - зізнався Завадюк.

Володимир Завадюк із бойфрендом / Фото: instagram.com/zavaduk

Продюсер також поділився, що тепер може більш вільно спілкуватися з людьми і комфортно почувається. Одне з найголовніших – Володимира Завадюка прийняла його мама, вони стали близькими друзями.

"Я навчився робити компліменти вільно, запитувати у людей про їхні межі більше. Для того, щоб нікому не шкодити. Щоб бути вільним, але водночас поважати чужі кордони і говорити відкрито про свої. Мене нарешті прийняла мама. І тепер ми з нею говоримо про моє особисте, як друзі. Відчуваю, що це мало статися раніше", - поділився продюсер.

Володимир Завадюк / Фото: instagram.com/zavaduk

Загалом, Володимир Завадюк підсумував, що не шкодує про те, що здійснив камінгаут. Продюсер говорить, що для багато кого став прикладом, що не треба боятися. Окрім того, знаменитість вільно говорить про соціально важливі теми та привертає увагу до прав ЛГБТ-спільноти.

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