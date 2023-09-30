Продюсер "Голосу країни" Завадюк зізнався, коли відчув потяг до хлопців і про мрію піти під вінець з коханим

Керівник департаменту Big brave events 1+1 media, продюсер проєктів "Голос країни" і "Танці з зірками" Володимир Завадюк поділився з шанувальниками цікавими фактами про себе.

На своїй сторінці в Instagram Завадюк коротко перерахував деякі речі зі своєї біографії, аби його підписники більше про нього знали. Зокрема, продюсер поділився, що йому 36 років і він зі справжньої медичної династії. Дід Завадюка був легендарним лікарем-онкологом.

На ТБ Завадюк потрапив у 15-річному віці і відтоді це його пристрасть. Також продюсер поділився, що хоч він зовнішньо справляє враження впевненої у собі людини, насправді його часто розпирає багато сумнівів у середині.

Також Володимир поділився, що в дитинстві був достатньо гладким і все життя бореться з цими комплексами:

"Лише зараз наздогнав все те, що втратив в дитинстві щодо спорту. Тому тренуюся не менше 4-6 разів на тиждень. Моя суперсила — збирати круті команди неймовірних людей, які можуть створювати разом круті сенсові проєкти. Моя місія. Живу в Києві під час війни і мені важливо бути зараз тут, і створювати те, що залишиться після нас.Все життя багато вчуся, для мене це дуже важливо. З жовтня починаю навчання на MBA", - розповів Завадюк.

Володимир Завадюк / Фото: instagram.com/zavaduk

Володимир Завадюк / Фото: instagram.com/zavaduk

Торкнувся продюсер й свого особистого життя. Як відомо, у квітні цього року Володимир здійснив камінгаут і не приховує, що у нього є бойфренд:

"Вмію кохати по-справжньому, і віддавати своє кохання улюбленим людям. Але водночас вмію бути досить різким і прямолінійним (намагаюсь з цим працювати). Я відкритий гей. Відчуття того, що мені подобаються хлопці було у мене з самого дитинства. Знаходжу красу в чоловічій естетиці також. В майбутньому хочу піти під вінець з коханим хлопцем і мати дітей. Вірю, що в Україні це стане можливо. На своєму прикладі показую приклад і ставлення до ЛГБТ спільноти", - зазначив Завадюк.

Володимир Завадюк з коханим / Фото: instagram.com/zavaduk

Продюсер поділився, що найріднішою людиною для нього завжди була його бабуся Надія, якої не стало чотири роки тому:

"Найріднішою людиною для мене завжди була моя бабуся Надія. Померла вона у день прямого ефіру "Танці з зірками" чотири роки тому. Вона мій янгол охоронець", - розповів Завадюк.

Нагадаємо, раніше продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк розповів про свого коханого і поділився, чим він займається.

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