Продюсер "Голосу країни" заявив, що росіяни і білоруси не братимуть участь у шоу 1+1

Так, Володимир Завадюк, який розповів, що буде з командою Святослава Вакарчука на проєкті "Голос країни-12", зазначив, що росіяни і білоруси надалі не братимуть участь у шоу каналу 1+1.

За словами Завадюка, першою чергою, проєкти 1+1 дають можливість проявити себе саме українцям. Втім, керівництво проєктів не проти, якщо участь у шоу братимуть учасники з інших, цивілізованих країн, які не нападають на своїх сусідів:

"У самій назві "Голос країни" закладено прагнення надати можливість проявитися талантам саме нашої країни. Але ми не проти стати таким майданчиком для співаків із цивілізованих країн, які не нападають на своїх сусідів та не розв'язують криваві війни у ХХІ столітті. Зрозуміло, що росіяни та білоруси не зможуть брати участь у наших шоу, як і всі ті, хто має зв'язки з цими країнами досі", - наголосив Завадюк, пише "КП" в Україні".

Також розповів продюсер й про долю шоу "Танці з зірками". Завадюк зазначив, що танцювальний проєкт обов'язково вийде в ефір, але після нашої перемоги:

"Я вважаю, що "Танці зі зірками" мають повернутися в ефір обов'язково, але після перемоги. У нашій країні з'явилася велика кількість нових мужніх героїв і їх треба показувати частіше. Я дуже сумую за цим проєктом, адже він завжди дарує відчуття свята, яке до нас, звичайно, ще повернеться", - сказав продюсер.

Зазначимо, що перший епізод "Голосу країни" після початку повномасштабної війни вийде на екрани вже цієї неділі, 2 жовтня о 21:00 на телеканалі ТЕТ. Яким він буде – читайте у нашому матеріалі.

Читайте також: