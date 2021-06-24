Продюсер Макс Фадєєв приголомшив феноменальним схудненням на 127 кг

Продюсер продовжує вдосконалювати свою форму.

Відомий російський продюсер та виконавець Макс Фадєєв приголомшив черговими результатами схуднення.

Так, артист, який тільки нещодавно демонстрував свою нову фігуру в старих величезних шортах, повідомляючи, що схуд на 100 кг, не зупинився на цій цифрі.

Наразі музикант на своїй сторінці в Instagram розмістив нове фото, на якому позував разом з жінкою, яка допомогла йому досягти бажаного результату та заявив, що скинув 127 кг.

instagram.com/fadeevmaxim

"Багато води спливло відтоді, коли я почав худнути. Результат - мінус 127 кг. І ось тепер можу сказати, що і без моєї подруги Оксани Михайлівни Драпкіної, це б не вийшло! Дослідницький центр профілактичної медицини брав участь в розробці моєї програми для схуднення в повній мірі! Ось тепер це можна говорити. І тепер це не просто слова, це вже наука! І тепер програма для схуднення від мене буде підкріплена науковими та медичними висновками!", - повідомив Фадєєв.

Також артист планує розкрити секрети свого кардинального перетворення.

Шанувальники були у захваті від змін в зовнішності продюсера. Вони виказали у коментарях своє захоплення цілеспрямованістю свого кумира.

Я в захваті! Не можу свої 10 кілограмів залишити у минулому, не позбудуся ніяк. А ви просто маєте нереально шикарний вигляд

Ви супер! Ось це сила волі! Ви вразили просто!

Ви мій мотиватор, все, жодної шкідливої ​​їжі, теж худну!

Нагадаємо, рік тому Максу Фадєєву заборонили в'їзд до України. СБУ приймає такі рішення щодо осіб, дії яких несуть загрозу національній безпеці і територіальній цілісності країни. Побувати в Україні артист зможе щонайменше через три роки.

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