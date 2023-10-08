Продюсер Олі Полякової приголомшив схудненням на 15 кг і розповів, як йому це вдалося

Продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський поділився з шанувальниками, що за літо йому вдалося схуднути на 15 кілограмів.

Про це він розповів на своїй сторінці в Facebook. Ясинський розмістив селфі, зроблене на тлі офісу його агентства в Києві. Разом з тим продюсер продемонстрував свою нову фізичну форму:

"Трохи новин. Скинув 15 кг вісциляру, підстриг вуса, закрив офіс на Жилянській. Зайве - непотрібне. Непотрібне - зайве. Планував на цей момент відкрити плани на майбутнє, але Всесвіт усмішкою нагадує, що краще відкривати вже трохи більше, ніж плани", - підписав кадр Ясинський.

Михайло Ясинський схуднув на 15 кг / Фото: facebook.com/mikeyasinskiy

Допитливі фани поцікавилися у продюсера, як йому вдалося позбутися зайвих кілограмів. За словами Ясинського, він перейшов на інтервальне голодування, почав правильно харчуватися і займатися спортом:

"Інтервальне харчування, без цукру, мучного, алкоголю, жирного, багато білку, сон не пізніше 24, краще до 23, не менше 8 годин спати, 1 година швидкої ходьби на день, 3 рази на тиждень зал", - розповів про свою дієту продюсер.

Михайло Ясинський / Фото: facebook.com/mikeyasinskiy

Нагадаємо, раніше відомий радіоведучий розповів, скільки важать Надя Дорофєєва, Наталія Могилевська, alyona alyona.

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