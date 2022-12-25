Продюсер Олі Полякової прокоментував, чи заробляють артисти на благодійних концертах

Також Михайло Ясинський дав пораду артистам, як можна уникнути хейту стосовно теми заробітку на благодійних концертах.

Продюсер Олі Полякової, керівник компанії Secret Service EA Михайло Ясинський, який раніше висміяв путініста Бардаша, який отримує паспорт РФ під час мобілізації, прокоментував чутки, що українські артисти буцімто заробляють на благодійних концертах.

Зараз чимало українських музикантів перебувають у благодійних турах та збирають гроші на допомогу Україні. Втім, подейкують, що вилучені кошти зі своїх виступів виконавці не передають на благодійність.

"Чутки – це взагалі національна гра українців. Це про те саме дорослішання, якого нам не вистачає. Але воно відбувається. Усі концерти, які відбуваються за кордоном – благодійні, комерційні чи комерційні з благодійною часткою: частину заробітку артисти віддають на потреби ЗСУ, все це зовсім не про гроші. Якщо залишається, щоби заплатити музикантам, команді, то буде вже дуже добре", - сказав Ясинський в інтерв'ю YouTube-каналу "Зірковий".

Михайло Ясинський / Фото: Прес-служба 1+1 Media

Окрім того, продюсер дав пораду виконавцям, як уникнути таких чуток і звинувачень:

"Я радив би артистам відмовитися від загальних понять і знайти для себе тему, зруйнований об'єкт і туди спрямовувати гроші або допомагати конкретному військовому підрозділу. Бізнесу взагалі немає. Немає жодних заробітків. Я навіть не знаю, коли повернеться щось, що схоже на те, що було", - зазначив Ясинський.

Нагадаємо, раніше Михайло Ясинський прокоментував законопроєкт, завдяки якому зірок, які підтримали війну в Україні, позбавлять почесних звань та нагород.

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