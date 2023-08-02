Продюсер Олі Полякової розсекретив, скільки до війни заробляли зірки і на скільки впав їхній дохід

Михайло Ясинський розповів про заробіток артистів першого ешелону під час повномасштабного вторгнення.

Український продюсер Михайло Ясинський розсекретив, скільки до початку повномасштабного вторгнення заробляли зірки першого ешелону.

В інтерв'ю Славі Дьоміну для його подкасту Ясинський поділився, що у довоєнні часи такі знаменитості, як Оля Полякова, Макс Барських, Потап, MONATIK могли мати на рік понад мільйон доларів:

"В середньому, відомий артист рівня Барських, Полякова, Потап, MONATIK, можна говорити про те, що на рік їх прибуток складав понад мільйон доларів", - сказав Ясинський.

Тобто, в середньому український відомий виконавець мав 100 тис доларів на місяць. Та, за словами продюсера, ситуація різко змінилася з початком повномасштабної війни.

Оля Полякова та Михайло Ясинський

Ясинський зазначив, що зараз, здебільшого, артисти першого ешелону живуть за рахунок "фінансових подушок", які відклали у довоєнні часи. Зараз же заробіток таких зірок впав в 10 разів.

"З'явилася реклама, з'явилися якісь концерти. В середньому, зараз такий самий артист, на рік якщо буде валовий дохід хоча б приблизно до 100-150 тис грн це було б дуже добре", - прокоментував продюсер.

Окрім того Ясинський зазначив, що наразі артисти також живуть за рахунок якихось корпоративів, які можуть відбуватися раз на місяць. Виступ зірки на корпоративі зараз складає від 10 до 15 тис доларів. Але, наголосив Ясинський, зараз перш ніж виступити на чиємусь заході, команда артиста ретельно перевіряє хто замовник і яке у нього минуле.

Нагадаємо, раніше Михайло Ясинський розповів про свої телефонні розмови під час повномасштабної війни зі співаком Олегом Винником. Також продюсер висловив думку, чи повернеться виконавець в український шоубізнес.

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