Продюсер Полякової назвав суму, яку вона заробила на скандальному весіллі колишніх прокурора і співробітниці ДБР

Продюсер української співачки Олі Полякової Михайло Ясинський розсекретив, скільки вона заробила за виступ на скандальному весіллі у Львові.

Ясинський зазначив, що підтримує думку суспільства, що такі масштабні, показові святкування зараз не на часі. Також продюсер додав, що в наші часи для артистів такі виступи це єдиний спосіб заробляти.

"Я вважаю, що ці молодята, ця сім'я не мала морального права так зараз гуляти. Але ще раз скажу – ми живемо в країні з дуже складною історією. Головне – ми одразу відреагували і сказали про те, що, як важливо було перевіряти замовників за кордоном, так важливо і перевіряти замовників в Україні", – зазначив Ясинський під час розмови зі Славою Дьоміним.

Оля Полякова та Михайло Ясинський

Окрім того Ясинський натякнув, який гонорар Полякова отримала за виступ на весіллі експрокурора Ростислава Ільницького та колишньої співробітниці ДБР Роксолани Москви.

"Цю інформацію я тобі скажу 26 жовтня, коли буде концерт Олі Полякової. І там більше людей дізнаються, куди вона витратила цей гонорар. Люди кажуть, що я виправдовуюся, ні, я хочу пояснити природу певних процесів. Це не 25 і це не 10. Більше половини йде на роботу команди і в фонд артиста. Якщо Оля заробила 4−5 тисяч доларів і куди вона їх витратила, ми побачимо на концерті", - сказав продюсер.

Окрім того Ясинський приголомшив зізнанням, що торт на весіллі колишніх прокурора і співробітниці ДБР був здебільшого пластиковим.

"Я знаю від одного з артистів, який був на цьому святі, що торт був пластиковий і справжній торт там був лише на вершині. Мені це не так цікаво, але я думаю що людям, які були обурені, було б цікаво дізнатися, що там насправді відбувалося", - поділився продюсер Полякової.

Ясинський розповів, що торт на весіллі був частково пластиковий / Фото: Lviv.media

Нагадаємо, раніше колега Олі Полякової за шоу "Дорослі дівчата" Маша Єфросиніна також відреагувала на виступ артистки на скандальному весіллі експрокурора Ростислава Ільницького та колишньої співробітниці ДБР Роксолани Москви.

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