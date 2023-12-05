Продюсер Полякової порадив Брежнєвій змінити прізвище та заінтригував її музичною кар'єрою в Україні

Продюсер відомих українських зірок Михайло Ясинський відповів на запитання, чи зможе Віра Брєжнєва відновити репутацію в українському шоубізнесі.

Продюсер вважає, що наразі співачка має досить проукраїнську позицію. І навіть запропонував повернутися до свого українського справжнього прізвища Галушка.

"У нас уже є Віра. З цим нічого не вдіяти. Тому якщо б вона зробила таке собі повернення до справжнього життя, то справжнє майбутнє у неї може бути. Тому що якби це була Віра Галушка, то це було б революційно, провокативно й цікаво. Акцент би був саме на це. А так зараз, коли її ім'я не з'являється на афішах, немає великих інтерв'ю, то цим майбутнє не зробиш", - зазначив Михайло в розмові зі Славою Дьоміним.

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

До слова, відомий продюсер порівняв Брежнєву з українською співачкою Каменських та відзначив їхню неабияку харизму та вміння закохувати в себе аудиторію.

"Віра належить до тих людей, до яких, до речі, я відношу й Настю Каменських. Ця людина наділена магічними здібностями подобатися людям, у неї закохуєшся. Вона чарівна й приваблива. Дуже добра душею. Дуже цікава. Вона одна з небагатьох артистів, яка була справжньою людиною в російському шоубізнесі, яка зараз в Україні й підтримує Україну. З перших днів вона проявила себе як патріотична людина, незважаючи на те, що все свідоме життя вона провела в Москві. Вона була громадянкою України, яка побудувала кар'єру саме в Москві", - додав відомий продюсер.

Михайло Ясинський

За словами Михайла, чи зможе Віра збудувати кар'єру в Україні заново, залежить від майбутнього музичного репертуару співачки. На його думку, з цим буде складно впоратися, адже необхідно перевершити попередні хіти, написані Меладзе.

"У неї є можливість побудувати кар'єру в українському музичному бізнесі. Усе залежить від пісень. Оце головне. А хто буде їй писати пісні зараз – головне запитання. Тому що до цього їй писав пісні її колишній чоловік Костянтин Меладзе. І конкурувати з таким композитором майбутньому автору хітів для Віри Галушки буде дуже складно", - наголосив Ясинський.

Нагадаємо, нещодавно у співачки Віри Брежнєвої відібрали бізнес в Росії. Вже відома причина такого рішення.

Читайте також: