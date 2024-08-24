Продюсер Полякової пояснив, чому Винник втрачає свою кар'єру в Україні: "Зʼїжджають з глузду"

Український продюсер Михайло Ясинський прокоментував несподіване повернення співака Олега Винника до українського шоу-бізнесу.

Як відомо, артист попри хвилю хейту через виїзд за кордон і необачні висловлювання, вийшов на зв'язок з фанами після дворічного мовчання і заявив про повернення на музичні платформи з новою піснею.

До слова, така поведінка здалася українцям дивною й вони дорікнули зірці за буцімто переслідування корисливих цілей. Тому нову композицію сприйняли неоднозначно. Своєю чергою зірковий продюсер Ясинський припустив, що провальне повернення обумовлене неналежним менеджментом артиста. Тим паче відомо, що Винник зі скандалом розірвав співпрацю з колишнім продюсером Олександром Горбенком.

"Так сталося, що він відвернувся від Олександра. І це було до війни. Всі ці проблеми з бізнесом почалися тоді. От саме це я не розумію, не сприймаю як менеджер, як людина, яка теж співпрацює з артистами. Іноді трапляється момент, коли просто вони зʼїжджають з глузду. Тут має бути потужна команда, але що ми бачимо? Команди немає, всі справи веде людини, яка була головою фан-клубу Олега Винника. Ми бачимо одні й ті самі фото, ті самі пісні, навіть логотип OV – це тактичні знаки російської армії під час вторгнення. Треба цього позбуватися. Тут ніби нічого люди не розуміють. І зараз бачимо те, що бачимо. М’яко кажучи, це смішно", - зазначив зірковий продюсер в коментарі Славі Дьоміну.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Водночас, на думку Михайла, до самого артиста не варто ставитися аж надто прискіпливо, оскільки він творча людина.

"Ми маємо бути тверезими в оцінюванні інших людей. Це – музикант, артист, це дуже складна психічна форма життя, це трішки інша біохімія. Його треба любити, зрозуміти й пробачити. Але у людини, яка має великий вплив і великий суспільний статус, має бути потужний менеджмент і цей менеджмент повинен мати серйозні та жорсткі умови співпраці", - підсумував Ясинський.

Нагадаємо, нещодавно співак EL Кравчук висловився про втечу Олега Винника за кордон і пояснив, чому також не має до нього претензій.

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