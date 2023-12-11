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Продюсер Полякової прокоментував скандал Волошина та Єфросиніної: "Краще не жартувати"

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Продюсер Полякової прокоментував скандал Волошина та Єфросиніної: "Краще не жартувати"

Михайло Ясинський, Маша Єфросиніна, Олександр Волошин

Михайло Ясинський пояснив, як ставиться до нещодавнього конфлікту знаменитостей.

Продюсер відомих українських зірок Михайло Ясинський пояснив свою позицію у скандалі, який розгорівся між блогером Олександром Волошином і ведучою Машею Єфросиніною за купівлю коштовних речей під час війни.

Нещодавно Волошин гнівно розніс Єфросиніну за те, що під час інтерв'ю вона присоромила його ексдружину Анну Трінчер за купівлю дорогого авто у скрутні часи. Так, Ясинський вважає, що у "демократичній, вільній країні можна витрачати гроші, як заманеться". Втім, зазначив, що публічні люди мають зрозуміти, що є соціальна відповідальність.

"Але соціальна відповідальність має бути, враховуючи час, у який ми живемо. Звісно, комусь це може не сподобатися. Якщо людина вважає, що вона має виправдовуватися, нехай вона це робить. Якщо вважає, що найкращий захист – напад, нехай також робить, але має розуміти, що, можливо, буде "удар у відповідь". А з Машею краще не жартувати, тому що там "удар у відповідь" може бути дуже серйозним", – прокоментував продюсер у розмові зі Славою Дьоміним.

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Михайло запевнив, що немає сенсу порпатися у цьому конфлікті, адже у кожного є власні етичні норми. І знову наголосив Волошину, що внаслідок публічності, він може зіштовхнутися з не дуже приємними речами.

Олександр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx
Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Не дуже правильно розбиратися в цьому, тому що немає законів, які порушені. А етичні нюанси визначає кожен сам собі. Він має розуміти: якщо він каже про це публічно, то може прилетіти. Якщо він до цього морально готовий, нехай робить", - додав зірковий продюсер.

Нагадаємо, нещодавно Михайло Ясинський також прокоментував скандальну появу співачки Віри Брєжнєвої на одному з новорічних телеконцертів у Києві. І пояснив, чи бачить її музичну кар'єру в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
138
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