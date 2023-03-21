Продюсер Полякової відреагував на різкі заяви Боднарчука в бік співачки: "Звичайний Facebook-срач"

Продюсер співачки Олі Полякової Михайло Ясинський прокоментував скандальні заяви режисера Олега Боднарчука в бік виконавиці.

В ексклюзивному коментарі сайту ТСН.ua продюсер поділився своєю реакцією на звинувачення режисера та його критику творчості виконавиці.

Так, на думку Ясинського, Боднарчук просто вирішив хайпонути на новому інтерв'ю Олі для Раміни Есхакзай та створити тему для обговорення. Продюсер намагався особисто поспілкуватися з колегою, але той заблокував його в Мережі.

"Олег відомий тим, що працював переважно в Росії й зараз виявився незатребуваним в Україні. Зараз він, судячи з усього, опинився серед тих чоловіків, які не в Україні, і йому в Барселоні, очевидно, нудно: нічим зайнятися, і він нагадує про себе таким чином. Обрав він засіб трохи маніпулятивний, розрахований на хайп, але критикою це назвати складно. Йому здалося інтерв‘ю, яке має шалені перегляди та відгуки, занадто комфортним для героїні. Тоді я запропонував в коментарях під його дописом, що якщо йому здається, що в інтерв‘ю не було гострих питань, то за 1000 доларів він може запитати Олю про будь-що, і вона обов'язково відповість йому, а ці гроші ми віддамо Фонду "Незламні", яким опікується Оля і збирає гроші на біонічні протези для військових. Згодом Олег видалив мої повідомлення та забанив. Ось такий новий критик з‘явився у нас — гострі моменти він не обходить, він їх просто видаляє", - сказав продюсер Полякової.

Олег Боднарчук / Фото: instagram.com/olegbodnarchuk

Крім того, на думку Ясинського, режисера дуже зачепив той факт, що створити нове шоу Полякової запросили його учня, Германа Ненова. За останній час молодий режисер перевершив свого вчителя та навіть увійшов до команди "Євробачення-2023".

"Як режисера, його в нашому випадку може обурити лише те, що це шоу, як й усі інші, для нас створює не він, а його учень, про якого він нагадав лише тому, що це для нього болісна тема. Герман Ненов останні роки й зараз, наскільки це можливо в умовах війни, є дуже популярним та затребуваним режисером. Зараз він ставить номер України на "Євробаченні"! Це справжній успіх і відповідальність! Герман працює з нами багато років, Оля була першим великим артистом, який довірив йому своє шоу, і у нас немає непорозумінь щодо визнання. Герман після цього створював круті шоу популярним артистам України в той час, коли вчитель реалізовував свій талант в Москві для Лорак і Кіркорова. Зараз це навіть в резюме не напишеш. Хіба що, якщо шукати роботу в Росії", - заявив Ясинський.

Герман Ненов

Також Боднарчук у своїй промові зачепив тему конкуренції Полякової та співачки Тіни Кароль, порівнявши їх із Cardi B та Вітні Г'юстон. Такі слова, вважає Ясинський, не зіграли на руку режисеру, а, навпаки, викрили його погане розуміння психології артистів.

"Олегу дуже хотілося створити протистояння між зірками, якого не існує і про що дуже влучно розповіла Оля в інтерв‘ю. Але зараз такі часи, що декому одного протистояння замало. Треба приниження. Але Олег погано розуміє психологію артистів. Тому, думаю, що Тіні Кароль навряд чи сподобався такий сумнівний комплімент. Вона вміє нести самостійно свій статус без дешевих лестощів та не за рахунок інших артистів", - сказав ТСН.ua продюсер Полякової.

Оля Полякова і Тіна Кароль

У висновку Ясинський додав, що вважає усі заяви Боднарчука звичайним "срачем" у Мережі та радить йому зайнятися написанням книг.

"Це не конфлікт, а звичайний фейсбук срач. Хоча, можливо, він думає інакше. Олег — талановита людина. А як відомо, талановита людина — талановита багато в чому. І ми бачимо, що з нього вийшов би непоганий письменник. Можливо, колись він напише книгу, де ми дізнаємося про усі конфлікти Олега, хто і коли його образив та недооцінив. Я навіть готовий заплатити гонорар за права та друк такої книжки за умови, що там буде хоча б одне слово правди", - резюмував Ясинський.

Михайло Ясинський

Нагадаємо, що скандал між зірками виник після того, як у своєму Facebook Боднарчук розкритикував інтерв'ю та творчість Олі Полякової. Режисер заявив, що все життя співачка "паразитувала на поганому смаку української аудиторії", та назвав її "клоунесою".

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