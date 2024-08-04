Продюсер Полякової зізнався, що суперечливого є в образі Христини Соловій: "Провокативна особистість"

Український продюсер Михайло Ясинський висловився про творчість співачки Христини Соловій.

Після низки скандалів, які дедалі частіше розгортаються довкола Соловій, Ясинський прокоментував розвиток її кар'єри. Так, за словами продюсера її тендітний образ суперечить її справжньому я. На його думку, всередині Христина – бунтівник, але її творчість транслює зовсім протилежні сенси.

"Це дуже складно, тому що середовище, в якій формувався її творчий шлях, він не відповідає її внутрішньому стану. Вона рок-зірка, на мій погляд, вона хуліганка. Вона зовсім не така, якою її зробило середовище, в якому вона зростала, робила свої перші пісні, знайшла свого продюсера, який їй зробив дуже-дуже круті пісні, відкрив Україні її надзвичайно красивий голос, але вона інша. За своїми вчинками, розмовами, скандалами, заявами – ми бачимо, що вона трохи про інше. Це більш хуліганська, провокативна особистість. Це трошки не про ту музику, яку вона робить", - розповідає Ясинський в коментарі Славі Дьоміну.

Христина Соловій / Фото: instagram.com/soloviyka

Михайло переконаний, що артистка могла б піти на ризики та спробувати почати творити в жанрі, який відповідає її амплуа. Хоча, не виключає, що нова творчість може бути не до вподоби її фанам.

"Їй або треба підтримувати образ, але воно якось не складається, або треба його позбутися і сказати: "Я інша". Але це треба йти на певні жертви. Це може не зайти на велику аудиторію... Успіх, впізнаваність, популярність можуть зникнути", - додає продюсер.

Нагадаємо, нещодавно Христина Соловій заявила, що її судитимуть у Чорноморську за нецензурну лайку. Відповідне рішення було ухвалено Іллічівським судом після того, як на фестивалі Христина назвала колишню назву Чорноморська "повною х*йн*ю".

ЖАХ! Христина Соловій оскандалилася на фестивалі в Чорноморську! – ЖВЛ представляє

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