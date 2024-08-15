Продюсер розкрив, як Винник в багажнику авто тікав з України від війни: "Як боягуз перетнув кордон"

Український продюсер Вадим Лисиця вперше розкрив деталі, як співак Олег Винник тікав з України під час повномасштабної війни.

Зокрема, після резонансного допису колишнього наставника виконавця Олександра Горбенка, в Мережі спливає дедалі більше подробиць про нього. У коментарі у Facebook Вадим Лисиця розкрив, як Винник тікав з України наступного ж дня повномасштабної війни. За словами продюсера, співак перетнув кордон як боягуз. Він нібито ховався в багажнику автівки, за кермом якої була дружина Горбенка.

Ба більше, Вадим Лисиця також заявив, що у співака є алкогольна та наркотична залежність. Саме це він нібито поставив на перше місце, а не свою кар'єру, тим самим підставивши Горбенка та команду.

Вадим Лисиця розповів, як Олег Винник тікав з України / Фото: скриншот з відео

"Він обрав бухло та кокс (кокаїн – прим. ред.). Зрадив продюсера та всю команду. У багажнику машини, за кермом якої була дружина Саші, 25 лютого 2022 року як боягуз перетнув кордон", - приголомшив Вадим Лисиця.

Нагадаємо, нещодавно свою правду про Олега Винника розповів його колишній продюсер Олександр Горбенко. Він заявив, що у виконавця не було тяжкої хвороби, лікувати яку той поїхав до Німеччини. Також Горбенко поставив під сумнів мільйонну допомогу ЗСУ, яку надає артист.

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