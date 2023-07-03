Продюсер Ясинський пригадав розмови з Винником під час війни: "Він не розуміє, що відбувається"

Український продюсер Михайло Ясинський висловився про нещодавнє інтерв'ю Олега Винника, пригадав телефонні розмови зі співаком під час війни та прокоментував, чи повернеться він в український шоубізнес.

Ясинський переконаний, що нещодавнє інтерв'ю виконавця більше нагадувало сеанс у психотерапевта, аніж структурований діалог. За словами продюсера, він не почув конкретні відповіді на запитання, якими цікавилося українське суспільство.

Михайло Ясинський

"Це інтерв'ю було присвячене поясненню своїх вчинків і своїх думок, дуже абстрактному. Я думаю, що це була особиста рефлексія Олега на те, що саме відбувається саме в його житті. Це сеанс психотерапії, коли одна особа зацікавлена в тому, щоб відповісти самій собі, що зі мною відбувається, об'єдналася з інтересом іншої людини зробити потужний та успішний YouTube-канал", - сказав Ясинський у розмові зі Славою Дьоміним.

Продюсер переконаний, що наразі Олег Винник не розуміє, що насправді відбувається в Україні. Зокрема, від початку повномасштабної війни у них були дві телефонні розмови. Навесні вони ще будували творчі плани на майбутнє, а от вже влітку минулого року у Ясинського склалося враження, що Винник не розуміє, що насправді відбувається.

Слава Дьомін та Михайло Ясинський

"Це людина, яка абсолютно не розуміє, що відбувається. Не в темі. Він не розуміє, де він, що він. І взагалі весь світ, який навколо нього, він його не відчуває. Ми з ним спілкувалися двічі після початку війни. Одна телефонна розмова була з дуже серйозним чоловіком з дуже серйозними намірами, який відчував момент. Ми спілкувалися в контексті того, що робити митцю в цей момент. Там навіть були плани. Друге наше спілкування було вже влітку, було відчуття, що він не розуміє, що відбувається. Так відбувається з багатьма людьми, які за кордоном, вони не відчувають Україну взагалі", - зазначив продюсер.

За словами Ясинського, Винник може повернутися в український шоубізнес і знову бути цікавим аудиторії, однак лише тоді, коли дасть конкретні відповіді на запитання, які цікавлять суспільство. Продюсер наголосив, що нині людям потрібна підтримка та контакт.

Михайло Ясинський

"Місце в українському шоубізнесі для Олега Винника може з'явитися, якщо його відповіді на ті запитання, які має до нього суспільство, будуть більш конкретними і менш порізаними. У цей момент людям потрібна підтримка", - додав Ясинський.

Нагадаємо, тим часом Олег Винник вже будує плани на майбутні концерти. Співак не знає, коли виступи відбудуться, однак переконаний, що незабаром. Також виконавець прокоментував, яка доля чекає на його російськомовні пісні.

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