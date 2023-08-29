Продюсер Ясинський розсекретив, скільки заробляє Макс Барських: "Це просто якийсь космос"

Продюсер Михайло Ясинський розсекретив, скільки заробляє український співак Макс Барських.

В інтерв'ю Славі Дьоміну він розповів, що нині у виконавця чималий заробіток. Однак, щоб вийти на такий високий рівень, артистові довелося багато років плідно працювати. За словами Ясинського, у Барських гонорар 50 тисяч доларів. На місяць співак може провести 10 виступів.

"У Макса Барських гонорар 50 тисяч доларів. На місяць ти працюєш мінімум 10 разів, тому що в інші дні ти відпочиваєш. 10 разів по 50 тисяч доларів - це 500 тисяч доларів. Це просто якийсь космос", - зізнався продюсер.

Михайло Ясинський / Фото: скриншот з відео

Також Ясинський додав, що проєкт "Макс Барських" вже давно окупився. Ба більше, співак вже не "людина на контракті", а повноцінний партнер. Тож, рішення артиста щодо його творчості є в пріоритеті.

"Максим уже повноцінний партнер Алана Бадоєва по проєкту "Макс Барських". Якщо раніше це була людина на контракті, то зараз це партнер і його рішення і бачення в пріоритеті. У Макса є дуже великий талант", - зазначив продюсер.

Макс Барських / Фото: instagram.com/max_barskih

Нагадаємо, раніше Михайло Ясинський розповідав, скільки до війни заробляли зірки першого ешелону та як впав їхній дохід.

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