Продюсер Юрій Фальоса, будинок якого повністю знищили окупанти, поїхав до Росії

Український продюсер Юрій Фальоса, будинок якого у березні минулого року повністю знищили окупанти, поїхав до країни-агресорки Росії.

Про це у програмі ЖВЛ розповіла ексдружина знаменитості Маша Гойя. За її словами, вона спілкується з ексчоловіком. До РФ він поїхав вже після того, як російські військові знищили ракетою його будинок. Нині Фальоса живе з мамою у російському місті Йошкар-Ола.

Будинок Юрія Фальоси під Києвом / Фото: facebook.com/falyosayuriy

"Він був у моєму житті. Я його дуже поважаю і бажаю йому щастя. Я з ним спілкувалася десь два тижні тому. Він зараз в Росії, в Йошкар-Олі. Ви знаєте всі, що зруйнували його будинок, і він вимушений був покинути Київ і відправитися до мами. Він каже: "Машо, ти знаєш, я дуже сумую за мамою". Такий нині час, коли рідня – це найголовніше в кожного з нас. Я його розумію", - прокоментувала Гойя.

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Зазначимо, у березні минулого року російські окупанти поцілили ракетою по приватному будинку Юрія Фальоси, що розташований під Києвом. У результаті ворожого влучання більша частина приміщена згоріла вщент.

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