Продюсер Юрій Фальоса на тлі заяв про його втечу до Росії зізнався, де насправді перебуває

Український продюсер Юрій Фальоса після скандальних заяв його ексдружини, співачки Маші Гойї, про його втечу до Росії неочікувано вийшов на зв'язок та розповів, де ж насправді перебуває.

Із Фальосою зв'язався ведучий Слава Дьомін. Продюсер йому розповів, що він перебуває не в Росії, а в українському Криму. Щоправда, півострів нині перебуває під контролем країни-агресорки. Як саме Фальоса потрапив до Криму, наразі невідомо.

"Я вирішив написати Юрі й дізнатися, де ж він. Яке ж було здивування, коли Юра сказав, що він не в Росії, а в Україні. У всякому разі Юра сказав, що зараз в українському Криму", - говорить Дьомін.

Юрій Фальоса

До Криму Фальоса поїхав влітку минулого року після смерті батька. Однак до Києва продюсер планує повертатися та відновлювати зруйнований російськими окупантами будинок.

"Поїхав він туди після смерті батька, якого не стало влітку минулого року, і зараз займається тим, що доводить до ладу могилу батька. А ще каже про те, що буде власноруч відновлювати постраждалий будинок у Києві через деякий час", - додав Дьомін.

Нагадаємо, раніше у програмі ЖВЛ ексдружина Юрія Фальоси – Маша Гойя – зізналась, що підтримує зв'язок з колишнім. За її словами, він поїхав до мами до російського міста Йошкар-Ола після того, як окупанти зруйнували його будинок.

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