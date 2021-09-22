Прохоров про закиди Заріцької, що він не хотів з нею танцювати у шоу: "Хоче показатися жертвою"

Прохоров про закиди Заріцької, що він не хотів з нею танцювати у шоу: "Хоче показатися жертвою"

Нещодавно співачка заявила, що танцівник сказав їй, що "не зможе з нею довго протриматися на проєкті".

Хореограф Олександр Прохоров відреагував на претензії учасниці шоу "Танці з зірками" Олександри Заріцької у тому, що відмовився брати участь з нею в проєкті.

Так, нещодавно солістка гурту KAZKA поділилася, що за місяць до прямих ефірів шоу, їй замінили партнера. Вона заявила, що танцівник сказав їй, що "не зможе з нею довго протриматися на проєкті". Днями ж, Саша розсекретила, що це був Олександр Прохоров.

instagram.com/sasha_prohor

Зі свого боку, хореограф вирішив пояснити інцидент та відновив хронологію подій. Як розповів знаменитість в інтерв’ю "КП в Україні", що ще в травні цього року вони домовилися, що Олександр підготує співачку до проєкту. Втім, йому не запропонували брати участь у цьому сезоні.

"Почавши займатися в травні, у нас із Сашою була домовленість, що я лише готую її до "Танців...", але пропозиції про участь з нею як партнер я не отримав. Заріцька дала декілька інтерв'ю, в яких її ж відповіді різняться. У "Іспиті" Саша каже, що я не хочу з нею брати участь. А зараз в інтерв'ю "ЖВЛ" стверджує, що я прямо відмовив їй. Зараз вона користується цією ситуацією і хоче показати себе в ролі жертви, але історія була зовсім не така. Я не відмовив їй, а попросив почекати рішення каналу про затвердження пар, оскільки, артисти і хореографи можуть озвучувати свої побажання, але фінальне слово завжди залишається за продюсерами шоу. Я був хореографом Саші і не знав про її фантазії", – поділився Прохоров.

Прохоров додав, що йому прикро, що Саша сприймає це ударом, і "як дівчинка не захотіла розмовляти і розуміти", що він не відмовив їй в участі в парі. Хореограф також зізнався, засмутився, бо ситуація, нібито, мала інакший вигляд, ніж зараз.

Нагадаємо, Олександра Заріцька розсекретила, наскільки схудла. Танці забирають багато сил та енергії зірки.

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