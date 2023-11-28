Прокуратура оскаржила вирок суду у справі Остапа Ступки за "п'яну" ДТП у Києві

Київська міська прокуратура оскаржила рішення Голосіївського райсуду Києва, який постановив актору Остапу Ступці упродовж трьох років виконувати суспільно-корисні роботи у визначених установах з позбавленням водійських прав на вісім років.

Так, законодавча установа вважає, що вирок київського суду у справі Остапа Ступки несправедливий і занадто м'який. Як відомо, раніше прокуратура лише заявляла про намір подати апеляцію з вимогою реально ув'язнити актора на три роки за скоєну ним ДТП. І сьогодні, 28 листопада, виконала обіцяне.

Остап Ступка / Фото: www.instagram.com/dtp.kiev.ua

"Сьогодні подали апеляційну скаргу", – зазначила пресслужба Київської міської прокуратури для УНН.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Остап Ступка на підпитку влаштував ДТП у центрі Києва. На своєму авто він в'їхав у припарковане авто, в якому перебував чоловік. Постраждалого екстрено госпіталізували. За це актора засудили до трьох років обмеження волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 8 років. Втім, зі свого боку зірка повідомив, що не погоджується з таким рішенням суду.

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