Прокуратура відмовилася оскаржувати рішення щодо Болдвіна, який ненавмисно вбив українку Гатчінс

Держоргани остаточно закрили справу.
Голлівудський актор Алек Болдвін повністю звільнився від звинувачень у ненавмисному вбивстві української операторки Галини Гатчінс.
Фінальну крапку у справі поставила прокуратура США. Зокрема, спецпрокурорка Карі Морріссі відкликала апеляцію, яка могла б вплинути на подальший розгляд справи. Це сталося після того, як у липні 2024 року з актора повністю зняли обвинувачення в ненавмисному вбивстві Гатчінс і закрили справу.
Захисники Болдвіна вже прокоментували ситуацію, зазначивши, що це "є остаточним підтвердженням того, що актор і його адвокати говорили із самого початку – це була невимовна трагедія, але Алек Болдвін не вчиняв злочину". Про це повідомляє Reuters.
Зазначимо, українська операторка Галина Гатчінс загинула на знімальному майданчику фільму "Іржа" 2021 року. Її смерть настала після того, як у неї поцілив Алек Болдвін з реквізитної зброї, яка не відповідала технічним вимогам і виявилася зарядженою бойовим патроном.
Після ненавмисного вбивства Болдвіну загрожувало до 18 місяців ув'язнення. Утім, його таки визнали невинним. Адже результати розслідування показали, що частину доказів, які б могли пролити світло на трагедію, було приховано державою. Оскільки це не відповідає законам судової системи, розслідування визнали упередженим.
До слова, рідні Галини Гатчинс у ході розгляду справи завжди намагалися досягти покарання для Алека Болдвіна. Вони пояснили, чому вважають несправедливим закриття справи актора після ненавмисного вбивства.
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