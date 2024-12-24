Прокуратура відмовилася оскаржувати рішення щодо Болдвіна, який ненавмисно вбив українку Гатчінс

Голлівудський актор Алек Болдвін повністю звільнився від звинувачень у ненавмисному вбивстві української операторки Галини Гатчінс.

Фінальну крапку у справі поставила прокуратура США. Зокрема, спецпрокурорка Карі Морріссі відкликала апеляцію, яка могла б вплинути на подальший розгляд справи. Це сталося після того, як у липні 2024 року з актора повністю зняли обвинувачення в ненавмисному вбивстві Гатчінс і закрили справу.

Захисники Болдвіна вже прокоментували ситуацію, зазначивши, що це "є остаточним підтвердженням того, що актор і його адвокати говорили із самого початку – це була невимовна трагедія, але Алек Болдвін не вчиняв злочину". Про це повідомляє Reuters.

Алек Болдвін / Фото: Associated Press

Зазначимо, українська операторка Галина Гатчінс загинула на знімальному майданчику фільму "Іржа" 2021 року. Її смерть настала після того, як у неї поцілив Алек Болдвін з реквізитної зброї, яка не відповідала технічним вимогам і виявилася зарядженою бойовим патроном.

Після ненавмисного вбивства Болдвіну загрожувало до 18 місяців ув'язнення. Утім, його таки визнали невинним. Адже результати розслідування показали, що частину доказів, які б могли пролити світло на трагедію, було приховано державою. Оскільки це не відповідає законам судової системи, розслідування визнали упередженим.

До слова, рідні Галини Гатчинс у ході розгляду справи завжди намагалися досягти покарання для Алека Болдвіна. Вони пояснили, чому вважають несправедливим закриття справи актора після ненавмисного вбивства.

Ненавмисне вбивство українки у Голлівуді: рішення суду для Алека Болдвіна

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